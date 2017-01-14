حظك اليوم برج العذراء ليوم الأحد 15 يناير 2017

سمر العشري

برج العذراء :

مهنياً: تمر بيوم متعب فيتأثر مزاجك ببعض الأخبار التي تعثّر خطواتك المستقبلية، لكن لا شيء خطيراً يستحق القلق

عاطفياً: الضغوط من قبل الشريك قد تترك آثاراً سلبية على العلاقة بينكما، فحاول أن تستعيد المبادرة إذا كنت مهتماً

صحياً: إذا عرفت كيف تستغل أوقات فراغك بأمور مسلية وممتعن تستطيع أن تبعد عنك شبح الإحباط والكآبة

ابراج مكتوب :

برج العذراء :

تبذل اليوم قصارى جهدك لتتغلب على الصعاب والتحديات فربما تجد أن هناك صراعا بين رغبتك في المغامرة وحاجتك إلى التواصل أولا مع الآخرين. من الأفضل أن تعبر عن رأيك بحرية حتى وإن عارضك البعض فستكون لبقا في حديثك خاصة فيما بتعلق بالموضوعات الدينية أو الفلسفية.

شبكةعيونالإخبارية

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