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حظك اليوم برج الحمل ليوم الأحد 15 يناير 2017

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حظك اليوم برج الحمل ليوم الأحد 15 يناير 2017 حظك اليوم برج الحمل ليوم الأحد 15 يناير 2017

برج الحمل :

مهنياً: قد تكون لك ابتداءً من اليوم صلات ببعض المؤسسات الحكومية وغيرها او المؤسسات الصحية او العسكرية، وقد يؤدي الماضي دورًا مهمًّا في حياتك

عاطفياً: قد تفكر جدياً في الزواج في هذا اليوم المناسب لاتخاذ مثل هذا القرار

صحياً: أنت معرض لإصابة بالتعب نتيجة الانهماك المتواصل في العمل، لذا عليك أن تنال قسطاً وافياً من النوم وتناول المغذيات القادرة على تزويدك بالطاقة

ابراج مكتوب :

برج الحمل :

ربما يحدث شيء ما يغير أفكارك وحتى قراراتك ولذلك ستشعر بأنك مشوش. من الأفضل أن تؤجل اتخاذ أي قرارات اليوم فربما تتفاجأ بعض المشاكل، كل ما تحتاج إليه اليوم هو أن تتحلى بالهدوء وتبدأ في حل مشاكلك فورا.

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رئيس قسم الأخبار

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