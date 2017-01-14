حظك اليوم : توقعات الأبراج ليوم الأحد 15 يناير 2017 مع ماغي فرح

سمر العشري

برج الحمل

مهنياً: قد تكون لك ابتداءً من اليوم صلات ببعض المؤسسات الحكومية وغيرها او المؤسسات الصحية او العسكرية، وقد يؤدي الماضي دورًا مهمًّا في حياتك

عاطفياً: قد تفكر جدياً في الزواج في هذا اليوم المناسب لاتخاذ مثل هذا القرار

صحياً: أنت معرض لإصابة بالتعب نتيجة الانهماك المتواصل في العمل، لذا عليك أن تنال قسطاً وافياً من النوم وتناول المغذيات القادرة على تزويدك بالطاقة



برج الثور

مهنياً: لا تحاول التخلص من الآخرين بغية تحقيق الأهداف التي حددتها لنفسك، فقد تنقلب الأدوار وتصبح الضحية

عاطفياً: تقبل النصائح من الشريك، فهو أكثر الأشخاص قرباً منك والقادر الوحيد على مساعدتك

صحياً: هل تعتقد أن صحتك على خير ما يرام؟ لا يمكن التأكد من ذلك إلا بعد إجراء الفحوص الضرورية



برج الجوزاء

مهنياً: حاول التفرّغ للأمور المهمة في العمل، فذلك يبعدك عن الشكليات والمواجهت غير المجدية والعقيمة

عاطفياً: كثرة العمل تبعدك إلى حد ما عن الشريك، وهذا يدفعه إلى التذمر أحياناً فحاول التوفيق بين الاثنين

صحياً: ابتعد قليلاً عن الضجة وتردد إلى أماكن هادئة لتسترجع قواك وحيويتك



برج السرطان

مهنياً: مهما بذلت من جهود، فإنك قد لا تجد من يقدّر عملك، وهذا يدفعك إلى البحث عن عمل جديد وأكثر إنتاجاً

عاطفياً: الخصومة مع الشريك يجب ألا تدوم طويلاً، فهو الوحيد القادر على مساعدتك في كل الظروف

صحياً: لا تتمادَ بالسهر أو إهمال نظام تغذيتك، عليك بالنوم والراحة كي تحافظ على توازنك الصحي



برج الأسد

مهنياً: أجواء العمل الجيدة تمكنك من إنجاز الأعمال المطلوبة منك بجدارة ونجاح

عاطفياً: لا تجاف الشريك ، فالتطورات كثيرة في العلاقة بينكما ولا سيما بعد الأجواء الإيجابية السائدة حالياً

صحياً: ابتعد عن الأماكن الصاخبة وابحث عن الهدوء فأنت لا تحب الفوضى



برج العذراء

مهنياً: تمر بيوم متعب فيتأثر مزاجك ببعض الأخبار التي تعثّر خطواتك المستقبلية، لكن لا شيء خطيراً يستحق القلق

عاطفياً: الضغوط من قبل الشريك قد تترك آثاراً سلبية على العلاقة بينكما، فحاول أن تستعيد المبادرة إذا كنت مهتماً

صحياً: إذا عرفت كيف تستغل أوقات فراغك بأمور مسلية وممتعن تستطيع أن تبعد عنك شبح الإحباط والكآبة



برج الميزان

مهنياً: نتائج إيجابية مهمّة في الشأن المهني، وبانتظارك مستقبل اكثر استقراراً وإشراقاً

عاطفياً: قلة الاحترام تجاه الشريك عاقبتها الخلاف والعواقب الوخيمة

صحياً: النشاط الفكري والجسدي عامل ايجابي على قدرتك لتحمّل الضغوط والمصاعب



برج العقرب

مهنياً: بانتظارك مشاريع جديدة وأفكار مميزة وتحولات، تظهر تفوقاً، وقد تبتسم لك الأقدار أو تتاح لك فرصة إظهار مواهبك

عاطفياً: تبدلات تجعلك تفكر في المستقب جدياً، أحد مواليد العذراء يظهر اهتمامه بك ويصارحك بمشاعره

صحياً: نوم الساعات المطلوبة ضمانة لبدء يوم جديد بنشاط وحيوية

برج القوس

مهنياً: تتوضّح نقاط ويتجاوب المحيط معك، وقد تعرف لقاءً استثنائياً أو يبصر عمل خلاّق النور أو تجد قاسماً مشتركاً للتفاهم

عاطفياً: لا تتوان عن القيام بخطوات كثيرة وتحسينات جدية في طريقة تصرفك لتنال رضى الحبيب وتصل معه إلى الاتفاق الشامل

صحياً: كن معتدلاً في انفعالاتك وابتعد عن المواقف الحرجة



برج الجدي

مهنياً: يشهد وضعك المهني تطوّراً وتصحح بعض المسارات المرتبطة بمشروع ما بغية إنجازه في الوقت المحدد له

عاطفياً: في الجو علاقة عاطفية ناشئة ومبادلات غرامية لا تقاوم ميلاً نحو التغيير

صحياً: خصص لنفسك قسطاً وافراً من الراحة الجسدية أو قم برحلة ترفيهية مع الحبيب



برج الدلو

مهنياً: لقاء مهم يحدد آفاق المرحلة المقبلة، وهي ستكون أكثر ازدهاراً من المتوقع

عاطفيا: الثقة توفّر لك استقراراً أكبر في العلاقة مع الشريك ولاسيما اذا كان اهلاً لها

صحياً: رياضة المشي تساعدك على التفكير بذهنية أفضل، وخصوصاً في الصباح



برج الحوت

مهنياً: مشروع جديد يحدد مستقبلك في العمل، وخصوصاً اذا كنت تستعد لتأمين عمل مرادف يحميك من غدر الزمن

عاطفياً: قد تستقطب الشريك إليك أكثر فأكثر، وهذا ليس مصادفة فأنت تعرف كيف تضرب على وتره الحساس

صحياً: لا تهمل صحتك إطلاقاً على حساب أمور تافهة أخرى لن تفيدك بشيء



ابراج مكتوب :

برج الحمل

ربما يحدث شيء ما يغير أفكارك وحتى قراراتك ولذلك ستشعر بأنك مشوش. من الأفضل أن تؤجل اتخاذ أي قرارات اليوم فربما تتفاجأ بعض المشاكل، كل ما تحتاج إليه اليوم هو أن تتحلى بالهدوء وتبدأ في حل مشاكلك فورا.

برج الثور

يتعين عليك اليوم أن تنتبه لأعدائك فربما لا تستطيع أن تتعرف عليهم ولكن يمكنك بكل سهولة التعرف عليهم من خلال تصرفاتهم فغالبا ما يرغبون في إحباطك والتقليل من شأنك. ربما لا تلاحظ تأثيرهم عليك ولكن سيدمرونك إذا لم تواجههم من البداية. حاول أن تستغل طاقتك في التغلب عليهم.

برج الجوزاء

قد يؤثر عليك بعض الأشخاص اليوم لتغير أفكارك ولكن احذر وكن واثقا من نفسك ومن تفكيرك. لا تقلق ولا تيأس إذا وجدت أن أفكارك ووجهات نظرك متعارضة مع الآخرين فهذا يدل بالتأكيد على أنك مختلف في تفكيرك عنهم. ابتعد عن هؤلاء واقرأ مزيدا من الكتب لتدعم نفسك.

برج السرطان

تشعر بالتوتر والقلق على مدار الأيام الماضية ومن المؤسف أن هذا التوتر سيتستمر الأيام المقبلة أيضا. عليك أن تتوخى الحذر فربما تصل إلى حالة سيئة اليوم بسب عصبيتك وانفعالك. حاول أن تحل مشاكلك ولا تخاف من الفشل. ربما تكون مترددا في اتخاذ خطوة ما ولكن الخوف من الفشل ليس حلا.

برج الأسد

ربما تغير تفكيرك اليوم بسبب إطلاعك على بعض المعلومات الجديدة ولكن بتواصلك مع الأصدقاء ومناقشتهم في تلك المعلومات قد تتغير الصورة أمامك تماما. تمهل وكن صبورا حتى تتأكد من معلوماتك وتعرضها على الآخرين قبل اتخاذ أي قرار تندم عليه فيما بعد.

برج العذراء

تبذل اليوم قصارى جهدك لتتغلب على الصعاب والتحديات فربما تجد أن هناك صراعا بين رغبتك في المغامرة وحاجتك إلى التواصل أولا مع الآخرين. من الأفضل أن تعبر عن رأيك بحرية حتى وإن عارضك البعض فستكون لبقا في حديثك خاصة فيما بتعلق بالموضوعات الدينية أو الفلسفية.

برج الميزان

لا تفكر في الأمور بسلبية وإلا ستكون سببا قويا في ضياع فرص عظيمة منك. الوقت من ذهب فاستغله في إنجاز بعض الأعمال لتنال إعجاب من حولك في العمل. عليك أن تكون متفائلا فستدنو من أحلامك وطموحاتك فاجتهد وكن إيجابيا وستحقق ما تريد.

برج العقرب

أنت سعيد الحظ اليوم فربما تتخذ خطوة جديدة نحو هدفك ولذلك ستشعر بالسعادة على مدار اليوم. تشعر أن لديك قدرة عالية على التركيز ولذلك ربما تستغل هذا التركيز في إقناع بعض المعارضين لك بوجهة نظرك. استمتع بروح المغامرة اليوم من خلال الدخول في مشروعات جديدة لم تتطرق لها من قبل.

برج القوس

لديك رغبة ملحة اليوم في السيطرة على الأمور واتخاذ القرارات ولكن قد يؤدي تعدد المسؤوليات إلى شعورك بالتوتر إلى حد ما. إذا شعرت بذلك فحاول أن تؤجل تلك القرارات للغد لكي لا تندم. ركز اليوم على التحكم في أعصابك وتصرفاتك أثناء تعاملك مع من حولك.

برج الجدي

تحتل مكانة مميزة بين رفقائك بل وربما تحقق نجاحا غير مسبوق في العمل. سيحاول الجميع الاستفادة منك والتعر ف على ما تقوم به لتحقق أحلامك فانصحهم واعرض عليهم بعض الأمثلة. اشرح لهم بعض الخطط التي تمكنهم من النجاح ولكن دون فخر أو كبرياء.

برج الدلو

كن حذرا فربما يكون هناك أثر سلبي لوجود بعض الأشخاص في حياتك فهم يحاولون أن يقنعوك بوجهة نظرهم فابتعد عنهم وامض في طريقة دون الالتفات لأحد. اهتم بمشاريعك وعملك ولا تنسى أن تأخذ قسطا من الراحة من حين لآخر.

برج الحوت

استعد فربما تواجه مشكلة ما في محيط أسرتك، فمن أهم الأمور التي يجب أن تهتم بها هي استشارة بعض الأشخاص ليقدموا لك بعض الحلول لتلك المشكلة. لا تفقد الأمل ولا تعتمد على غيرك واستغل طاقتك في التفكير بعقلانية لحل مشاكلك.

شبكةعيونالإخبارية

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