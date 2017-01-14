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وزير النقل اليمني : كل الشكر للقيادة والشعب المصري لما يقدموه لـ شعب اليمن

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وزير النقل اليمني : كل الشكر للقيادة والشعب المصري لما يقدموه لـ شعب اليمن وزير النقل اليمني : كل الشكر للقيادة والشعب المصري لما يقدموه لـ شعب اليمن

مطار القاهرة الدولي

مراسل «ONA»

قدم مراد العالمي وزير النقل اليمني الشكر للرئيس والحكومة والشعب المصري، على ما تقدمه الدولة المصرية لليمنيين من خدمات وتسهيلات، وخاصة قيادات وزارة الطيران المدني ومطار القاهرة الدولي للتعاون مع الخطوط اليمنية، وتقديم التسهيلات لطاقم الخطوط اليمنية في القاهرة، بالإضافة إلى حركة مرور الطيران في رحلاتها من القاهرة لليمن.

وطالب وزير النقل اليمني بعودة رحلات الطيران المدني المصري مرة أخرى إلى اليمن، وإعادة نشاطه كما كان في السابق، مؤكدًا أن اليمن بها عدة مطارات مؤمنة تماما، وتنعم بالاستقرار الكامل ولا يوجد أي خطورة على عودة الرحلات المصرية لليمن أو أي دولة أخرى.

وأشار وزير النقل اليمني في تصريحات صحفية بمطار القاهرة الدولي، قبيل مغادرته إلى عدن أن الخطوط اليمنية تنظم رحلاتها بشكل طبيعي بين اليمن والقاهرة، كما أن الفترة الماضية شهدت المطارات اليمنية عدد رحلات أجنبية، وإن كانت هذه الرحلات خاصة وغير منتظمة إلا أنها تؤكد على أن الأمور طبيعية وليس هناك أي خطورة.

وقال الفترة القادمة ستشهد إرسال رسالات طمأنينة لشركات الطيران، تفيد أن الأوضاع طبيعية في الأماكن التي تديرها الشرعية باليمن مثل مطار عدن ومطار سيئون بحضرموت مطار سقطرى، وأن هذه المطارات تشهد حركة طيران طبيعية ، والاوضاع الامنية بها مستقرة ولا يوجد أي نوع من المخاوف في تسلل أي عناصر خطرة، مشيرًا إلى أن اليمن يعتبر سوق استثماري جيد لشركات الطيران، وطالب الحكومات بأن تساعد علي نشر الصورة الحقيقية للأوضاع في اليمن وليس كما يصورها البعض.

وأضاف أن هناك مخططات دولية تستهدف المنطقة بشكل كامل ،مشيرا إلى أن شعب اليمن حاليا لا يدافع فقط عن وحدة اليمن واستقراره ولكن يدافع عن استقرار المنطقة بشكل كامل، ويقف بقوة ضد أي استهداف للوطن العربي .

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