أخبار عاجلة

8 الصبح - رامي رضوان يفصح بكل جراءة عن الدول والقنوات الداعمة للإرهاب فى مصر -
محافظ أسوان يتابع «الخلل الأمني» لحماية معابد النوبة -
بالصور.. سيارة حكومية تلقي الزبالة أمام منازل الأهالي ليلا -
«وقف الصيد ببحيرة ناصر» يشعل أسعار الفسيخ الأسوانى قبل شم النسيم -
«فيفا» يدين حادث انفجار قرب حافلة تقل فريق بروسيا دورتموند الألماني -
سفارة مصر بألمانيا تفتح أبوابها لتلقي العزاء في ضحايا تفجيرات الكنيستين -
الأمن الفلبيني يقتل قياديا في جماعة أبو سياف الإرهابية -
فيديو| سلفي لمظهر شاهين: «شفتك ماسك إيد واحدة عمال تعفص فيها» -
مدير أمن البحيرة ينهي خصومة ثأرية بين عائلتين في كفر الدوار -
ترامب: إذا ساعدتنا الصين في قضيتنا مع كوريا الشمالية فسيكون ذلك عظيما -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

مد أجل الحكم على أمينى شرطة بأكتوبر متهمين بتهريب سجين لجلسة 15 فبراير

Google+ Print
مد أجل الحكم على أمينى شرطة بأكتوبر متهمين بتهريب سجين لجلسة 15 فبراير مد أجل الحكم على أمينى شرطة بأكتوبر متهمين بتهريب سجين لجلسة 15 فبراير

> كتبت أمنية الموجى

قررت محكمة جنايات الجيزة، مد أجل الحكم على أمينى الشرطة "علاء محمد على مرسى"، و"محمود على أحمد"، المتهمين فى القضية رقم 11520 لسنة 2015/ قسم أول أكتوبر، لقيامهما بتهريب السجين أحمد سامى سعد، المتهم بالإتجار فى المواد المخدرة، من قسم أكتوبر مقابل حصولهما على 30 ألف جنيه، لجلسة 15 فبراير المقبل، لإتمام المداولة.

 

وصدر القرار من الدائرة 22 بمحكمة جنايات الجيزة، والمنعقدة بمحكمة التجمع الخامس، برئاسة المستشار محمد حلاوة وعضوية كلا من المستشارين عماد عطية، وأشرف محمد الجميل.

 

وتعود تفاصيل الواقعة إلى شهر يونيو 2015، عندما تقدم قسم أول أكتوبر بمحضر رقم 872 يتهم كلا من علاء محمد على مرسى، ومحمود على أحمد "أمناء شرطة بالقسم" بمساعدة أحد السجناء على الهرب وقيامهما بتهريبه مقابل حصولهما على مبلغ مالى قدره 30 ألف جنيه، وتولت نيابة أكتوبر التحقيق فى الواقعة وأحالت المتهمين للمحاكمة الجنائية بعد إثبات تورطهما فى تهريبه.


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365