مد أجل الحكم على أمينى شرطة بأكتوبر متهمين بتهريب سجين لجلسة 15 فبراير

كتبت أمنية الموجى

قررت محكمة جنايات الجيزة، مد أجل الحكم على أمينى الشرطة "علاء محمد على مرسى"، و"محمود على أحمد"، المتهمين فى القضية رقم 11520 لسنة 2015/ قسم أول أكتوبر، لقيامهما بتهريب السجين أحمد سامى سعد، المتهم بالإتجار فى المواد المخدرة، من قسم أكتوبر مقابل حصولهما على 30 ألف جنيه، لجلسة 15 فبراير المقبل، لإتمام المداولة.

وصدر القرار من الدائرة 22 بمحكمة جنايات الجيزة، والمنعقدة بمحكمة التجمع الخامس، برئاسة المستشار محمد حلاوة وعضوية كلا من المستشارين عماد عطية، وأشرف محمد الجميل.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى شهر يونيو 2015، عندما تقدم قسم أول أكتوبر بمحضر رقم 872 يتهم كلا من علاء محمد على مرسى، ومحمود على أحمد "أمناء شرطة بالقسم" بمساعدة أحد السجناء على الهرب وقيامهما بتهريبه مقابل حصولهما على مبلغ مالى قدره 30 ألف جنيه، وتولت نيابة أكتوبر التحقيق فى الواقعة وأحالت المتهمين للمحاكمة الجنائية بعد إثبات تورطهما فى تهريبه.