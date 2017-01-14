مرتضى منصور يدعو الجمعية العمومية بالزمالك للاجتماع بسبب أزمة أرصدة البنوك

كتب عمرو جاب الله

استقر مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك، على توجيه الدعوة إلى أعضاء الجمعية العمومية بالنادى لعقد اجتماع طارئ لاتخاذ بعض القرارات المصيرية بسبب أزمة الحجز على أرصدة النادى فى البنوك بسبب التأمينات والضرائب ومستحقات ممدوح عباس رئيس النادى السابق، على أن يحدد موعد ذلك الاجتماع فى الساعات المقبلة.

كان مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك، قد قرر تجهيز ملف كامل بكل مديونيات النادى الأبيض وإرساله لمكتب المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء فى الفترة الجارية، نتيجة الأزمات المتلاحقة التى يعانى منها النادى الأبيض نتيجة الحجز على أرصدته والمديونيات المختلفة.