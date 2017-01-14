أخبار نادى الإسماعيلى اليوم السبت 14 / 1 / 2017

كتب سليمان النقر

شهد النادى الإسماعيلى اليوم السبت 14 / 1 / 2017، عددًا من الأحداث المهمة فى مقدمتها، الاتجاه لإقامة معسكر بمدينة 6 أكتوبر حال فشل تنظيم معسكر خارجى ووقف قيد الدراويش في الانتقالات الصيفية بسبب الديون وعائد إعارة شريف حازم وتوريك جبرين تنقذ الميركاتو الشتوي بالإسماعيلى.

معسكر أكتوبر بديل لـ"الخارجى" فى الإسماعيلى

استقر الجهاز الفنى للإسماعيلى بقيادة فرانز ستراكا، على إقامة معسكر مغلق بمدينة 6 أكتوبر خلال الـ48 ساعة المقبلة، حال فشل إقامة معسكر خارجى للدراويش فى مدينة دبى.

اتحاد الكرة يقرر إيقاف قيد الزمالك والإسماعيلى والمصرى بسبب الديون

قرر مجلس إدارة اتحاد الكرة إيقاف القيد لعدد من أندية الدورى الممتاز خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، على رأسهم الزمالك والإسماعيلى والاتحاد السكندرى والمصرى البورسعيدى والإنتاج الحربى والداخلية.

"فلوس" توريك وحازم تنقذ الميركاتو الشتوى بالإسماعيلى

استغل مسئولو الإسماعيلى المبلغ العائد من إعارة شريف حازم وتوريك جبرين إلى الوحدة السعودى حتى نهاية الموسم الحالى، فى توفير سيولة مالية لإتمام الصفقات المقرر أن يتعاقد معها الدراويش خلال فترة الانتقالات الشتوية يناير الحالى.

بسبب تواضع مستواه.. ستراكا يتحفظ على ضم الإيفوارى ديسيرا للإسماعيلى

تحفظ التشيكى فرانز ستراكا، المدير الفنى للإسماعيلى، على الإيفوارى ديسيرا الذى يخضع للاختبارات بصفوف الدراويش تمهيدا للتعاقد معه حال اجتياز الاختبارات الفنية لتدعيم صفوف الدراويش فى الدور الثانى من عمر مسابقة الدورى العام.

إسلام جمال ينهى اتفاقه مع الإسماعيلى.. والتوقيع الرسمي الإثنين المقبل

أنهى إسلام جمال مدافع الزمالك، اتفاقه الرسمي مع مجلس إدارة نادى الإسماعيلي، على العودة إلى صفوف الدراويش فى فترة الانتقالات الشتوية الجارية خلال شهر يناير، على سبيل الإعارة، بعد الجلسة التى عقدها مع مسئولي قلعة الدراويش، وامتدت حتى الساعات الأولى من صباح اليوم والتى تواجد فيها برفقته كل من ميدو حزين وسيد مرعي وكيلي أعماله.