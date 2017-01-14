"رويترز": وزير عراقى يحاول تحسين العلاقات بين إيران والسعودية

(رويترز)

نقل التلفزيون الرسمى الإيرانى اليوم السبت، عن وزير الخارجية العراقى إبراهيم الجعفرى قوله إنه نقل رسائل بين طهران والرياض فى مسعى متواصل لاحتواء العداء بين البلدين الجارين.

وساءت العلاقات بين إيران والسعودية وهما قوتان إقليميتان متنافستان بعد وفاة مئات الأشخاص ومعظمهم إيرانيون فى حادث تدافع أثناء موسم الحج عام 2015. وقالت إيران إن عدم كفاءة المنظمين كانت سببا فى وقوع الكارثة وقاطعت الحج العام الماضي.

وتدهورت العلاقات مرة أخرى بعدما أعدمت السعودية رجل دين شيعيا قبل عام مما دفع محتجين إيرانيين غاضبين لاقتحام السفارة السعودية فى طهران وردت الرياض بقطع العلاقات الدبلوماسية مع طهران.

ونقل التلفزيون عن الجعفرى قوله إن خطوات الوساطة مستمرة منذ العام الماضى وإنه نقل رسائل بين البلدين مضيفا أن أى أزمة فى العلاقات الإيرانية السعودية تضر أيضا بالعراق والعكس صحيح.

وأوضح أنه نقل رسائل شفهية بين مسؤولى البلدين خلال الشهور الماضية وأنه سيحاول تقريب المواقف بينهما.

وأكد مسؤول إيرانى يوم الاثنين، أن السعودية وجهت دعوة لطهران لمناقشة ترتيبات الحج خلال الموسم المقبل.

وكان العراق أوفد الجعفرى إلى طهران قبل عام حيث قدم عرضا للتوسط بين السعودية وإيران وهو ما عكس قلق بغداد من احتمال أن يضر أى صراع طائفى جديد بحملتها العسكرية ضد تنظيم داعش المتشدد.