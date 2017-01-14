بالصور.. شركة المياه تنقذ شوارع مطروح من الغرق بمياه الأمطار

مطروح – حسن مشالى

تعمل فرق الطوارئ بشركة مياه الشرب والصرف الصحى بمطروح، على إزالة تجمعات مياه الأمطار من الشوارع والمناطق الرئيسية بمدينة مرسى مطروح، من خلال انتشار مجموعات الطوارئ وسيارات الكسح، مع وبعد سقوط الأمطار، والعمل على إزالة تراكم مياه الأمطار من الشوارع لمنع إعاقة حركة المواطنين والسيارات.

وتعمل فرق طوارئ قطاع الصرف الصحى بالشركة، على مدار الساعة، أثناء وبعد سقوط الأمطار، التى تشهدها المحافظة منذ فجر اليوم، وسط إشادة واسعة من الأهالى، لعملهم فى ظروف قاسية، بخلاف ما كان يحدث فى السنوات الماضية.

وأكد محمد خضر مدير العلاقات العامة والإعلام بشركة مياه مطروح، لـ"اليوم السابع" أن الشركة استحدثت فرق عمل للطوارئ بقطاع الصرف الصحى، للعمل تحت الإشراق المباشر للواء شريف فارس رئيس الشركة، لمواجهة آثار الأمطار، خاصة فى الأماكن والشوارع المنخفضة التى تتجمع فيها الأمطار، حيث تنتشر هذه المجموعات بالمعدات والتجهيزات اللازمة وسيارات الكسح، فى المناطق المستهدفة مع بداية سقوط الأمطار.

وأشار "خضر" إلى أنه يتم تطهير وتسليك الشنايش وبالوعات الصرف بالشوارع بشكل مستمر، كما يتم مراقبتها خلال سقوط الأمطار لمنع انسدادها، والعمل على تصريف المياه أولا بأول، ويتم الاستعانة بسيارات الكسح فى المناطق التى لا يوجد بها صرف.

على جانب آخر لم تتلق غرفة عمليات المحافظة أية بلاغات حول حدوث أعطال أو أضرار بسبب تساقط الأمطار والتقلبات الجوية.



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> -سيارات الصرف الصحي تكسح مياه الامطار من شوارع مطروح

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سيارات الصرف الصحي تكسح مياه الامطار من شوارع مطروح