ضبط 29 عاطلا بحوزتهم 6 كيلو بانجو وحشيش و7 قطع سلاح بالقليوبية

القليوبية - خالد حجازى

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 29 عاطلا بحوزتهم 2 كيلو و800 جرام بانجو و2 كيلو و480 جرام حشيش و682 قرص مخدرات و7 قطع سلاح بالقليوبية.

نفذ اللواء مجدى عبد العال مساعد وزير الداخلية لأمن القليوبية، اللواء الدكتور أشرف عبدالقادر مدير المباحث الجنائية حملة مكبرة فى مراكز وأقسام محافظة القليوبية، شارك فيها العقيدان عبدالله جلال رئيس فرع البحث الجنائى بالخانكة وحسن زيوار رئيس فرع البحث الجنائى بشبرا الخيمة وضباط مكافحة المخدرات والأسلحة والذخيرة، وضباط وأفراد مباحث الأقسام ومراكز الشرطة، وذلك لضبط العناصر الخارجة على القانون والإجرامية، وتجار المواد المخدرة، فى جميع مراكز ومدن المحافظة.

وأسفرت الحملة الذى قادها المقدمان أحمد سامى رئيس مباحث شبرا الخيمة، ومحمد الشاذلى رئيس مباحث مركز الخانكة، والمقدم أحمد حماد رئيس مباحث قسم ثان شبرا عن ضبط 29 عاطلا من المسجلين والخارجين عن القانون، بحوزتهم 2 كيلو و800 جرام بانجو و2 كيلو و480 جرام حشيش و682 قرص مخدرات و7 قطع سلاح بالقليوبية.

تم تحرير محاضر للمتهمين وإحالتهم للنيابة التى تولت التحقيق.