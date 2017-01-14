أخبار عاجلة

8 الصبح - رامي رضوان يفصح بكل جراءة عن الدول والقنوات الداعمة للإرهاب فى مصر -
محافظ أسوان يتابع «الخلل الأمني» لحماية معابد النوبة -
بالصور.. سيارة حكومية تلقي الزبالة أمام منازل الأهالي ليلا -
«وقف الصيد ببحيرة ناصر» يشعل أسعار الفسيخ الأسوانى قبل شم النسيم -
«فيفا» يدين حادث انفجار قرب حافلة تقل فريق بروسيا دورتموند الألماني -
سفارة مصر بألمانيا تفتح أبوابها لتلقي العزاء في ضحايا تفجيرات الكنيستين -
الأمن الفلبيني يقتل قياديا في جماعة أبو سياف الإرهابية -
فيديو| سلفي لمظهر شاهين: «شفتك ماسك إيد واحدة عمال تعفص فيها» -
مدير أمن البحيرة ينهي خصومة ثأرية بين عائلتين في كفر الدوار -
ترامب: إذا ساعدتنا الصين في قضيتنا مع كوريا الشمالية فسيكون ذلك عظيما -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

ضبط 29 عاطلا بحوزتهم 6 كيلو بانجو وحشيش و7 قطع سلاح بالقليوبية

Google+ Print
ضبط 29 عاطلا بحوزتهم 6 كيلو بانجو وحشيش و7 قطع سلاح بالقليوبية ضبط 29 عاطلا بحوزتهم 6 كيلو بانجو وحشيش و7 قطع سلاح بالقليوبية

>القليوبية - خالد حجازى

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 29 عاطلا بحوزتهم 2 كيلو و800 جرام بانجو و2 كيلو و480 جرام حشيش و682 قرص مخدرات و7 قطع سلاح بالقليوبية.

نفذ اللواء مجدى عبد العال مساعد وزير الداخلية لأمن القليوبية، اللواء الدكتور أشرف عبدالقادر مدير المباحث الجنائية حملة مكبرة فى مراكز وأقسام محافظة القليوبية، شارك فيها العقيدان عبدالله جلال رئيس فرع البحث الجنائى بالخانكة وحسن زيوار رئيس فرع البحث الجنائى بشبرا الخيمة وضباط مكافحة المخدرات والأسلحة والذخيرة، وضباط وأفراد مباحث الأقسام ومراكز الشرطة، وذلك لضبط العناصر الخارجة على القانون والإجرامية، وتجار المواد المخدرة، فى جميع مراكز ومدن المحافظة.

وأسفرت الحملة الذى قادها المقدمان أحمد سامى رئيس مباحث شبرا الخيمة، ومحمد الشاذلى رئيس مباحث مركز الخانكة، والمقدم أحمد حماد رئيس مباحث قسم ثان شبرا عن ضبط 29 عاطلا من المسجلين والخارجين عن القانون، بحوزتهم  2 كيلو و800 جرام بانجو و2 كيلو و480 جرام حشيش و682 قرص مخدرات و7 قطع سلاح بالقليوبية.

تم تحرير محاضر للمتهمين وإحالتهم للنيابة التى تولت التحقيق.

 


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365