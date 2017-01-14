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مؤتمر روماتيزم القلب يعقد ورش عمل لتدريب الأطباء على القلب من خلال المرىء

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مؤتمر روماتيزم القلب يعقد ورش عمل لتدريب الأطباء على القلب من خلال المرىء مؤتمر روماتيزم القلب يعقد ورش عمل لتدريب الأطباء على القلب من خلال المرىء

>كتبت أمل علام - تصوير عمرو مصطفى

أكد الدكتور وائل عبد العال، المدير الطبى لمؤسسة مجدى يعقوب لأمراض وأبحاث القلب، خلال مؤتمرها الأول اليوم السبت، أنه تم عقد ورشة عمل على هامش المؤتمر، للتدريب على استخدام منظار المرىء فى الموجات الصوتية باستخدام محاكى القلب، لرؤية جميع صمامات القلب خلال الجراحة.

 

 

وقال الدكتور وائل عبد العال إن يُعتمد على برنامج كمبيوتر متقدم جدا، وكأنك تعمل على مريض، موضحا أن قيمة الجهاز تصل لأكثر من مليون جنيه مصرى، مؤكدا أن مؤسسة سلاسل الأمل "Chain  of Hope" تبرعت  بالجهاز لمؤسسة مجدى يعقوب، موضحا أن المؤسسة تقوم بالتبرع بالصمامات الحيوية لمركز مجدى يعقوب، وتم تدريب الأطباء على ثلاث أجهزة، وتم إجراء ثلاث دورات تدريبية، مؤكدا أن أطباء التخدير قاموا بتدرب الأطباء على كيفية عمل الموجات الصوتية من خلال المرىء على القلب، وهذا الجهاز يستخدم فى متابعة المرضى أثناء جراحات القلب المتقدمة، خاصة إصلاح الصمام الميترالى. 

 

جدير بالذكر أن البروفيسور"آلان كربنتيية"رائد جراحات إصلاح الصمام المتيرالى فى العالم سيلقى محاضرة تذكارية غدا الأحد بالمؤتمر الساعة 12 ظهرا.


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