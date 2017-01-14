غدًا.. محاكمة المتهمين بـ خلية دمياط الإرهابية

مراسل «ONA»

تنظر غدًا، الأحد، محكمة جنايات القاهرة والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، محاكمة 28 متهما من بينهم 12 محبوسين لاتهامهم بتأسيس جماعة على خلاف القانون واعتناق أفكار تكفيرية للحاكم واستحلال الكنائس واستهداف المنشآت العامة والخاصة وحيازة الأسلحة وتصنيع المفرقعات وذلك في القضية المعروفة اعلاميًا بـ “خلية دمياط الإرهابية”.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار سعيد الصياد وعضوية المستشارين خالد عوض و أيمن البابلى وأمانة سر محمد جبر وحسام عبد الرسول.

وكانت النيابة قد أسندت للمتهمين عدة اتهامات تأسيس والاشتراك في جماعة إرهابية على خلاف أحكام القانون والدستور الغرض منها تعطيل مؤسسات الدولة من أداء عملها واعتناق أفكار تكفيرية للحاكم إلى جانب استحلال الكنائس واستهداف المنشآت العامة والخاصة وإتلاف أموال عامة وخاصة بوضع النار على الحانوت الخاص بعادل بطرس صليب إبراهيم ما نتج عنه ضرر مادي وشرعوا في تصنيع المواد والعبوات المتفجرة وحازوا و أحرزوا أسلحة نارية “5 بنادق آلية” وذخائر بدون ترخيص والتخابر مع جماعة مقرها خارج البلاد بـ”سوريا، والعراق”.