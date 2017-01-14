غدًا.. محاكمة متهمين بـ “حيازة مفرقعات بالعجوزة”

مراسل «ONA»

تنظر غدا، الأحد، محكمة جنايات القاهرة، والمنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار فتحى بيومى ، محاكمة متهمين بحيازة مفرقعات بالعجوزة.

وأسندت النيابة للمتهمين ، أحمد حامد أحمد وعادل خلف عبد العال، أنهما في يوم 12 نوفمبر 2014 ، بدائرة قسم العجوزة ، محافظة الجيزة ، حازوا واحزروا وآخر متوفى مواد في أحكام المفرقعات “كمية من مادة كلورات البوتاسيوم ومفرقعات الكلورات “، قبل التصريح على ذلك من الجهة المختصة.

وأسندت للمتهم الأول استعمال وآخر متوفى المفرقعات محل الاتهام السابق بغرض ارتكاب وتخريب مبان ومنشآت معدة للمصالح العامة والتى من شأنها تعريض حياة الناس للخطر، و أسندت كذلك إتهام الشروع وآخر متوفى فى قتل المجنى عليهم أحمد محمد رزق ووليد صبحى شوقى اسماعيل رمضان اسماعيل ووليد رجب وكان ذلك مع سبق الإصرار والترصد، بأن أعد النية وعقد العزم على ازهاق ارواحهم وأعدوا لذلك الغرض عبوات ناسفة وتوجهوا للمكان الذى ايقنوا سلفا تواجدهم فيه إلا أن أثر جريمتهم قد وقف لسبب لا دخل لإرادته فيه إلا وهو انفجار العبوات قبيل إلقائها على المجنى عليهم.