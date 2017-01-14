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25 فبراير الحكم على نقيب الصحفيين وعضوي المجلس على حبسه

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25 فبراير الحكم على نقيب الصحفيين وعضوي المجلس على حبسه 25 فبراير الحكم على نقيب الصحفيين وعضوي المجلس على حبسه

أرشيفية

مراسل «ONA»

قررت محكمة جنح مستأنف قصر النيل، حجز استئناف نقيب الصحفيين وعضوى المجلس على حكم حبسهم فى تهمة إيواء مطلوبين الحكم ٢٥فبراير.

 وكانت قد أسدلت محكمة جنح قصر النيل برئاسة المستشار محمد أبو العطا رئيس المحكمة وحضور كلاً من طارق رفيق ومحمد صقر ممثلى النيابة العامة الستار على أولى جولات محاكمة نقيب الصحفيين يحيى قلاش وعضوى مجلس النقابة خالد البلشي وجمال عبدالرحيم، في اتهامهم بإيواء مطلوبين أمنياً، بعدما قضت بالحبس عامين مع الشغل وكفالة 10 آلاف جنيه لكل منهما ، وهي القضية تم تداول جلساتها على مدار 10 جلسات خلال 5 أشهر.

 كانت نيابة وسط القاهرة أحالت يحيى قلاش، نقيب الصحفيين، وجمال عبد الرحيم، السكرتير العام للنقابة، وخالد البلشي، وكيل النقابة، إلى المحاكمة.

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