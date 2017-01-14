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بالصور ..عقد جلسة صلح بين عائلتين بقرية موشا بأسيوط

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نجحت لجنة المصالحات العرفية بقرية موشا التابعة لمحافظة أسيوط بالتنسيق مع لجنة فض المنازعات ببيت العائلة المصرية بجنوب مركز أسيوط فى عقد جلسة صلح عرفية بين عائلتى ” سيد حسن ابوطالب ” و” صابر حندقة” بقرية موشا وإنهاء الخصومة بينهما .

جاء ذلك خلال الصلح الذى اقيم بمنزل العمدة تمام عبد المجيد تمام بقرية موشا وبحضور لجنة المصالحات العرفية برئاسة تمام عبد المجيد تمام المحامى ومستشار التحكيم الدولى والدكتور احمد ماهر عضو لجنة فض المنازعات ببيت العائلة وكمال محمد عبد العليم رئيس الوحدة المحلية لقرية موشا والشيخ رفعت العريان وبمشاركة العشرات من افراد العائلتين وممثلين لعائلات القرية والقرى المجاور.

كانت  مشاجرات  نشبت بين بعض افراد عائلتى ” سيد حسن ابوطالب ” و” صابر حندقة ” اصيب على اثرها بعض الاشخاص من الطرفين وانتهت بتدخل لجنة المصالحات العرفية واهل الخير وتم احتواء المشكلة ومنع تفاقمها وعقد جلسة صلح عرفية بين افراد العائلتين .

وصرح تمام عبد المجيد تمام المحامى ورئيس لجنة الصلح ان قرية موشا ضربت مثالا للتسامح وترك الخصومات بين العائلات مشيدا بموقف افراد العائلتين للسعى للتصالح ومنع تفاقم الازمة بينهما حقنا للدماء وحفظا للشباب موجها الشكر لرجال المصالحات ورجال الامن لسعيها لانهاء الخصومات بين العائلات واحتواء الازمات قبل تفاقمها لتضرب قرية موشا مثالا للتسامح وانهاء الخصومات .

واشار الدكتور احمد ماهر عضو لجنة فض المنازعات ببيت العائلة المصرية بأسيوط الى ان رجال المصالحات بالتنسيق مع رجال الامن لن يتوانوا فى عقد جلسات الصلح بين العائلات المتشاحنة وانهاء الخصومات فى اى مكان بالمحافظة لمنع اراقة الدماء التى يذهب ضحيتها الابرياء مشيرا الى رسالة الاديان السماوية للتسامح وحقن الدماء ومنع الاعتداء والوسطية السمحة.

وفى نهاية الجلسة قرأ اطراف العائلتين والحضور الفاتحة للتسامح بينهما وحلف القسم على ترك الخصومة بينهما وعدم العودة لها مرة اخرى وتصافح افراد العائلتين وسط جو من السعادة والتسامح والعفو بين الطرفين .

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