موجز أخبار مصر للساعة 6 مساءً.. الصيادلة يعلقون الإغلاق الجزئى للصيدليات

نشر "اليوم السابع" خلال الساعات القليلة الماضية عددا من الأخبار الهامة على رأسها موافقة الجمعية العمومية الطارئة للصيادلة، على تعليق الإغلاق الجزئى للصيادلة، الذى كان مقررا له غدًا الأحد من 9 صباحًا وحتى 3 عصرًا، لمدة أسبوعين، والتصويت على تنفيذه أو تعليقه.. وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة 6 مساءً.

وافقت الجمعية العمومية الطارئة للصيادلة، على تعليق الإغلاق الجزئى للصيادلة، لمدة أسبوعين، جاء ذلك خلال انعقاد الجمعية العمومية الطارئة للصيادلة، فى اجتماعها الثانى، للنظر فى آخر مستجدات الإغلاق الجزئى للصيدليات، والذى كان مقررا له

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم "أمينة جيه محمد" المبعوثة الخاصة للرئيس النيجيرى ووزيرة البيئة النيجيرية السابقة، بحضور أحمد الرفاعى مساعد أول الرئيس النيجيرى لشئون العلاقات الدولية.

غدًا الأحد من 9 صباحًا وحتى 3 عصرًا، والتصويت على تنفيذه أو تعليقه، وتشهد العمومية المنعقدة بمقر دار الحكمة، حضور كثيف من الصيادلة، تجاوز 3 آلاف صيدلى مسجلين فى العمومية.

ذكرت صحيفة ديلى ميل البريطانية اليوم السبت، إن سيدة مسلمة ترتدى حجاباً تعرضت لاعتداء عنصرى بلندن بعد أن بصق عليها رجل خلال رحلة عمل لها بالعاصمة.

كانت نهيلة أشرف فى لندن لحضور مؤتمر بمنطقة هامرسميث واثناء تناول العشاء بمطعم أسماك، اقترب منها رجل وأمسكها من ذراعها محاولاً طردها من المطعم وهو يقول لها أنها لا ينبغى أن تكون متواجدة بالمحل.

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، من ضبط مهندس كهرباء، ومدير مشروع محطات الطاقة بأسوان، لطلبهما رشوة من صاحب شركة مقاولات لإنهاء صرف مستخلصات خاصة بالشركة.

طالب الشيخ سامح عبد الحميد الداعية السلفى، إجراء مناظرة مع شيوخ الطرق الصوفية حول مكان رأس الحسين، وذلك بمناسبة استعداد الأخيرة، للاحتفال بذكرى استقرار رأس الحسين بن على رضى الله عنهما، بدءًا من الأسبوع المقبل، بمنطقة الجمالية الواقع بها مسجد وضريح الإمام الحسين.

التقى الفريق محمود حجازى، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وأعضاء اللجنة المعنية بليبيا مع المبعوث الدولى لدى ليبيا " مارتن كوبلر " ، وجرى إطلاع المبعوث الدولى على نتائج اللقاءات التى تمت بالقاهرة مع الأطراف الليبية الفاعلة حتى الآن.

تخلصت طالبة بالصف الثانى الإعدادى من حياتها بشنق نفسها بشقة جدتها بالمنصورة، لمرورها بظروف نفسية سيئة وحالة اكتئاب لوفاة والدتها بحادث، وتزوج والدها من أخرى وتركها مع شقيقها المعاق ذهنيا.

قال الرئيس خورجى ايفانونف، رئيس مقدونيا، إن هناك العديد من الإشكالات السياسية والاجتماعية التى تحد من الحرية، ولابد أن نسعى لحلها، وهنا لابد أن نتطلع إلى أهمية القانون، والتنوع الثقافى والمجتمعى، وفى ظل أيامنا هذه فنحن نجد أمام أنفسنا العديد من التحديات الإرهابية، ومنها داعش التى تمثل تهديدًا للعديد من البلدان، ومباشراً، وللأسف هناك العديد من المنظمات التى لم تواجه هذا التحدى بالشكل المناسب.

قال الدكتور محى عبيد، نقيب الصيادلة، إنه تلقى اتصالاً هاتفيا من رئاسة الجمهورية، تضمن أن كل مشاكل الصيدلة تحت نظر رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي.

وأضاف "عبيد" فى كلمته بالجمعية العمومية للصيادلة، أن الصيادلة يثقون تمامًا فى الرئيس عبد الفتاح السيسي ووعده، مؤكدًا أن لجنة الصحة بمجلس النواب وعدت خلال اجتماعهما بصدور قرار لسحب الأدوية منتهية الصلاحية "الإكسباير" من الصيدليات لمدة عام دون قيد أو شرط.

ألغت مديرية التربية والتعليم بالدقهلية امتحان اللغة الإنجليزية لطلاب الصف الأول الثانوى العام فى إدارة منية النصر بعد تسريبه.

وأحال على عبد الرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم موجه مادة اللغة الإنجليزية للمرحلة الثانوية بمركز ومدينة منية النصر للتحقيق، إثر ثبوت تسريب امتحان المادة قبلها بيوم.

كشف الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، عن استعداده لمنح الجنسية التركية لمن يرغب من رجال الأعمال مقابل مليونى دولار، وقال: "أصبح بإمكان من يستثمر فى بلادنا بمليونى دولار أو من يجلب مليونى دولار الحصول على الجنسية التركية".

أجرى المهندس إبراهيم محلب، مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، زيارة صباح أمس الجمعة، لمقر قيادة سرية الشرطة العسكرية المصرية المشاركة ضمن قوات الأمم المتحدة لحفظ السلام بدولة مالى الشقيقة، على هامش مشاركته فى فعاليات الدورة 27 لقمة "فرنسا - أفريقيا" التى تستضيفها العاصمة المالية باماكو.

لجأ حمدين صباحى، المرشح الخاسر فى انتخابات الرئاسة، إلى الإعلام الإيرانى لمواجهة الرياض، والتعبير عن رفضه لاتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية.

وقال صباحى فى تصريحات لوكالة أنباء فارس الإيرانية، اليوم السبت، إن الدفاع عن مصرية تيران وصنافير واجب وطنى، مطالبًا باتخاذ موقف واحد فى هذه القضية الخطيرة، متابعًا: "من لم يستطيع القيام بذلك فعليه الانسحاب من المشهد السياسى فورًا".

أشاد مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة التابع لدار الإفتاء المصرية ، بالضربات الأمنية الناجحة من قبل القوات المسلحة والداخلية فى مواجهة الجماعات والتنظيمات الإرهابية فى سيناء .

صرح المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، أن الوزارة تستضيف اجتماعين هامين للمنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب بالقاهرة يومي 15 و16 يناير الجارى، الأول الاجتماع التشاورى حول إعادة هيكلة مجموعات عمل المنتدى العالمى لمكافحة الإرهاب، والثانى اجتماع مجموعة عمل العدالة الجنائية وسيادة القانون المنبثقة عن المنتدى، والتي تترأسها بشكل مشترك كل من مصر والولايات المتحدة الأمريكية.

تعقد اللجنة العليا للسكر برئاسة اللواء محمد علي مصيلحي وزير التموين و التجارة الداخلية، غداً الأحد أول اجتماع بحضور ممثلى كل من الصناعات والغرف التجارية، لبحث سبل توفير السكر سواء من الإنتاج المحلى أو الاستيراد، لتلبية احتياجات المواطنين ووضع الإجراءات اللازمة لضبط سوق السكر والحد من ارتفاع الأسعار ومنع تكرار الأزمات.

استنكر نائب رئيس الحكومة الليبية المؤقتة لشئون الأمن المهدى اللباد انتهاك الحكومة الايطالية لسيادة الدولة الليبية، وذلك فى ظل تغول الميليشيات المسلحة فى الغرب الليبى وعجز حكومة الوفاق الوطنى الليبية الغير شرعية على صد ذلك التدخل.

أعلن اللواء محمد علي مصيلحى، وزير التموين و التجارة الداخلية، صدور تعليمات إلى الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغ ذائية بسرعة الإنتهاء من توزيع السلع و المقررات الخاصة بالمحافظات و التي يتم توزيعها علي البطاقات التموينية قبل يوم 25 من الشهر الجارى حتي يمكن توزيع السلع علي المواطنين قبل نهاية الشهر بما يضمن حصول كل مواطن علي مستحقاته.

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الأحد طقس ﻣﺎﺋﻞ ﻟﻠﺒﺮودة ﺷﻤﺎﻻ حتى ﺷﻤﺎل اﻟﺼﻌﻴﺪ داﻓﺊ على ﺟﻨﻮب اﻟﺼﻌﻴﺪ ﻧﻬﺎرا ﺷﺪﻳﺪ اﻟﺒﺮودة ﻟﻴﻼ وﺗظﻬﺮ اﻟﺴﺤﺐ اﻟﻤﻨﺨﻔﻀﺔ واﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ ﺷﻤﺎﻻ ﻣﺼﺤﻮﺑﺔ ﺑﺴﻘﻮط الأمطار ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻮاﺣﻞ اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ ﺧﻔﻴﻔﺔ لتمتد ﻋﻠﻰ ﻣﺤﺎﻓﻈﺎت اﻟﻮﺟﻪ البحرى واﻟﻘﺎﻫﺮة، وﺗﻘﻞ اﻟﺮؤﻳﺔ فى اﻟﺸﺒﻮرة اﻟﻤﺎﺋﻴﺔ ﺻﺒﺎﺣﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻮاﺣﻞ اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ واﻟﻮﺟﻪ البحرى واﻟﻘﺎﻫﺮة وﻣﺪن اﻟﻘﻨﺎة ﺣﺘﻰ ﺷﻤﺎل اﻟﺼﻌﻴﺪ، واﻟﺮﻳﺎح أﻏﻠﺒﻬﺎ ﺷﻤﺎﻟﻴﺔ ﺷﺮﻗﻴﺔ ﺧﻔﻴﻔﺔ إلى ﻣﻌﺘﺪﻟﺔ ﺗﻨﺸﻂ على ﺧﻠﻴﺞ اﻟﺴﻮﻳﺲ واﻟﺒﺤﺮ الأحمر.

أعلنت وزارة التنمية المحلية من خلال أجهزتها الكشف عن واقعة تمكن بعض موظفيها من الحصول على شهادات مرضية بالاجر الكامل ، مشيرة إلى اإنها أبلغت النائب العام ورد المتهمون المبالغ التى حصلوا عليها دون وجه حق وتستكمل النيابة التحقيقات معهم .

توقعت الدكتورة منى الجرف رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، الإنتهاء من تعديلات قانون المنافسة بشأن الرقابة المسبقة على عمليات الاندماج والاستحواذ نهاية مارس المقبل.