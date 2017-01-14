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المرصد السورى: مقتل 32 من قوات الجيش ومسلحى داعش خلال معارك فى دير الزور

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المرصد السورى: مقتل 32 من قوات الجيش ومسلحى داعش خلال معارك فى دير الزور المرصد السورى: مقتل 32 من قوات الجيش ومسلحى داعش خلال معارك فى دير الزور

>(أ ش أ)

أعلن المرصد السورى لحقوق الإنسان (مقره لندن) اليوم السبت، مقتل 32 من القوات السورية وتنظيم "داعش" إثر هجوم شنه التنظيم على مدينة دير الزور شرق سوريا، وصفه المرصد بأنه "الأعنف" منذ سيطرة التنظيم على أجزاء واسعة من المدينة منذ عام.

وأوضح المرصد - حسبما ذكرت قناة (الحرة) الأمريكية - أن القتلى هم 12 عنصرا على الأقل من القوات الحكومية، و20 مسلحا من تنظيم "داعش"، مشيرا إلى أن 6 انفجارات هزت المدينة بالتزامن مع اشتباكات بين عناصر داعش وقوات السورية.

يذكر أن التنظيم الإرهابى يسيطر على أجزاء واسعة من محافظة دير الزور ويحاصر مسلحوه أجزاء أخرى لم يتمكنوا بعد من إنهاء سيطرة القوات الحكومية عليها.

وتربط المحافظة مدينة الرقة معقل داعش فى سوريا، بالأراضى التى يسيطر عليها التنظيم المتشدد فى العراق.


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