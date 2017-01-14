حبس شخصين بالشرقية بتهمة قتل جارهما حرقا لتعديه جنسيا على شقيقتهما المعاقة

قرر أحمد عبد الكريم وكيل نيابة فاقوس الجزئية، بإشراف المستشار وليد جمال المحامى العام لنيابات شمال الشرقية، اليوم، حبس شقيقان لقتلهما جارهما الموظف بالإدارة الزراعية وإشعال النيران بجثته حتى تفحم تماما، انتقاما منه لتعديه جنسيا على شقيقتهما المعاقة، أربعة أيام على ذمة التحقيقات.

تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن الشرقية، أمس، إخطارا من اللواء هشام خطاب مدير البحث الجنائى يفيد تلقيه بلاغا من "فاطمة السيد محمد" ربة منزل ومقيمة الديدامون مركز فاقوس، باكتشافها وجود جثة متفحمة لأحد الأشخاص داخل حديقة الإصلاح الزراعى التابعة لقرية أشكر، دائرة المركز وذلك أثناء قيامها بجمع بعض الأخشاب من داخل الحديقة لاستخدامها فى الطهى، تحرر عن ذلك المحضر رقم 362 إدارى مركز شرطة فاقوس لسنة 2017.

ونظرا لبشاعة الحادث تم تشكيل فريق بحث جنائى قاده العقيد ياسر فاروق رئيس فرع البحث الجنائى لفرع الشرق، والمقدم مصطفى عرفة رئيس مباحث فاقوس ومعاونيه النقيبين محمد حيدة وأحمد عبده النجار، بإشراف العميد أحمد عبد العزيز رئيس مباحث المديرية، وبتوجيهات اللواء هشام خطاب مدير المباحث الجنائية، بالتنسيق مع الأمن العام برئاسة العميد ماجد الأشقر رئيس مصلحة الأمن العام بالشرقية.

وتوصلت تحريات فريق البحث الجنائى من معاينة الجثة ومن خلال جزء متبقى من ملابس المتوفى، إلى هويته وتبين أنه يدعى "جمال.ع.م.هـ" 56 سنة موظف بالإدارة الزراعية بفاقوس، ومقيم الختاعنة، وتوصلت تحريات فريق البحث الجنائى إلى أن وراء ارتكاب الواقعة "محمود.ع.ا.ح" 28 سنة سائق وشقيقه "إسماعيل" 26 سنة عامل مقيمان عزبة الختاعنة الديدامون، لقيام المجنى عليه بالتعدى جنسيا على شقيقتهما "أ" 20 سنة وتوفت منذ 3 سنوات، وتم ضبطهما وبعرضهما على النيابة العامة اعترفا بارتكاب الجريمة ثأرا للشرف.