>كتب كريم صبحى
قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقد بعابدين، تأجيل محاكمة 8 مسئولين بـ"جمعية بلادى"؛ لاتهامهم بارتكاب جرائم ضد الأطفال وتأسيس جمعية على خلاف القانون لجلسة الغد لسماع شاهد الإثبات الأول.
وعقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد على مصطفى الفقى وعضوية المستشارين أحمد محمد دبوس وعمرو عبد اللطيف سنرى، وأمانة سر جاد كنعان وطلعت عيد.
بدأت الجلسة فى تمام الساعة الثانية ظهرًا بداخل غرفة المداولة وحضر المتهمون فى حراسة أمنية مشددة وتم إيداعهم قفص الاتهام وإثبات حضورهم بعد النداء عليهم، وفور دخولهم قفص الاتهام تعانق المتهم الأول محمد حسانين هيكل مع زوجته المتهمة آية حجازى فرحًا لرؤية بعضهما، كما حضر وفد السفاره الأمريكية لمتابعة سير الجلسة.
وصمم الدفاع الحاضر مع المتهمين على حضور شاهد الإثبات الأول وقدم أسطوانة وطلب عرضها أمام المحكمة، وأشار إلى أن السى دى يحتوى على أنشطة بلادى التى كانت تقوم بها من أعمال ونشاطات وبرامج تليفزيونية مسجلة عن أنشطة الجمعية كما طالب عرض سى دى لم يتم عرضه مع الأحراز، وأنهى الدفاع طلباته بإعادة عرض محتوى الأحراز على أساس أن التقرير أفاد بما لم تره هيئة الدفاع.
كانت تحقيقات النيابة، أسفرت عن أن المتهمين كل من: "محمد حسانين مصطفى، وآية محمد نبيل، وشريف طلعت محمد، وأميرة فرج محمد، وإبراهيم عبد ربه أبو المجد، وكريم مجدى محمود، ومحمد السيد محمد، وزينب رمضان عبد المعطى "هاربة"، بتشكيل عصابة منظمة لاستقطاب أطفال الشوارع، والهاربين من سوء معاملة ذويهم، واحتجازهم داخل كيان مخالف للقانون، وبدون ترخيص وأطلقوا عليه "جمعية بلادى"، فى شقة بالعقار رقم 31 شارع محمد محمود، دائرة قسم عابدين، بالقاهرة.
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