الدم بقى ميه.. عاطل يخنق عمته للاستيلاء على مصوغاتها وإتمام زواجه

كتبت ندى سليم

كشفت تحقيقات نيابة شرق القاهرة الكلية، برئاسة المستشار إبراهيم صالح، والمستشار إسلام الجوهرى، رئيس نيابة الحوادث، عن تفاصيل جديدة فى واقعة مقتل ربة منزل مسنّة، بعد العثور عليها مخنوقة داخل منزلها فى منطقة عسن شمس.

تبين من تحقيقات المستشار أحمد ربيع، مدير نيابة الحوادث، أن المتهم ابن شقيق المجنى عليها "فتحية. م"، 69 سنة، وكان يمر بضائقة مالية ويرغب فى الزواج من حبيبته، لذلك استغل غياب زوج المجنى عليها، وتسلل إلى شقتها فى السادسة مساء، وخنقها وكمم فمها بالبطاطين حتى لفظت أنفاسها الأخيرة.

وكشفت التحقيقات عن أن المتهم كان على علم بأن "عمته" المجنى عليها ميسورة الحال، واعتادت مساعدة المحتاجين والفقراء، لذا توجه لمنزلها بعد علمه بغياب زوجها الذى يعمل سائق تاكسى، وخنقها وسرق كل مصوغاتها الذهبية، ومنها قرط ذهبى كانت ترتديه المجنى عليها، فضلا عن سرقة مبلغ مالى، وفر هاربا.