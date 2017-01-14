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إنهاء خصومة ثأرية بين أبناء عمومة بقرية أبو شيل بأسيوط

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إنهاء خصومة ثأرية بين أبناء عمومة بقرية أبو شيل بأسيوط إنهاء خصومة ثأرية بين أبناء عمومة بقرية أبو شيل بأسيوط

>أسيوط - هيثم البدرى

تمكنت  الأجهزة الأمنية، ولجنة المصالحات بمركز أبنوب بقيادة العميد الدكتور هانى عويس مأمور مركز شرطة أبنوب، من إنهاء خصومة ثأرية بين أبناء العمومة من عائلة "كريم" بقرية كوم أبوشيل محافظة أسيوط، على خلفية مشاجرة بينهما، أسفرت عن مقتل "محمد ع م" على يد أحد أبناء عمه.

 

وبدأت مراسم الصلح بآيات من الذكر الحكيم، تلاها كلمات للحضور، وحمل شقيق المتهم الكفن، وتقديمه إلى والد القتيل بحضور العميد هانى عويس مأمور مركز أبنوب، واللوء طارق مخلوف مساعد مدير الأمن عن فرقة الشرق، نيابة عن اللواء عاطف قليعى مدير أمن أسيوط واللواء محمد صادق بركات، والعميد عبد الكريم حسين، نيابة عن اللواء أسعد الذكير مدير مباحث المديرية، والرائد أحمد شمس الدين نيابة عن رئيس مباحث أبنوب، والقيادات الأمنية ولجنة المصالحات.

 

وتعود الخصومة الثأرية للعام الماضى، لخلافات الجيرة، مما نتج عنه تشابك بينهما بالأسلحة، وسقط على إثرها قتيل، واستطاعت جهود لجان المصالحات العرفية ورجال الدين، أن تتم الصلح بين أبناء العمومة، بعد سلسلة من النقاشات وتقريب وجهات النظر، حسب ما ذكر جمال شعلان، عضو لجنة المصالحات العرفية، وفى ختام الجلسة جمعت لجنة المصالحات الطرفين والقسم على المصحف بالالتزام بشروط الصلح والتراضى.

 

 


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