يوسف الحسيني يقدم «بتوقيت القاهرة» على ON LIVE

كتبت- إنجي لطفي

يقدم الإعلامي يوسف الحسيني، برنامجًا جديدًا بعنوان ” بتوقيت القاهرة” على شاشة ON LIVE،وذلك في إطار استعداد القناة لإطلاق خريطتها البرامجية الجديدة، حيث تشتمل والمقرر لها 21 يناير السبت المقبل، ويهتم البرنامج بتغطية الشأن العربي.

وكان رجل الأعمال أحمد أبوهشيمة رئيس مجلس إدارة مجموعة إعلام المصريين، قد تفقد، صباح اليوم استوديوهات قناة ON Live والتى تستعد للانطلاق يوم السبت 21 يناير المقبل حيث شاهد بروفة أول نشرة إخبارية من داخل الاستوديو الذى تم تصميمه بأعلى تقنيات تكنولوجية وجودة فائقة .