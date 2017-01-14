إحالة 60 من العاملين بمستشفي الشهداء بالمنوفية للتحقيق

أحال محافظ المنوفية الدكتور هشام عبد الباسط، 60 من الأطباء والممرضين والعاملين بمستشفي الشهداء المركزي للشئون القانونية لتغيبهم عن العمل وذلك خلال جولة تفقدية مفاجئة قام بها اليوم /السبت/ بعدد من المصالح الحكومية والوحدات الصحية بمراكز الشهداء وتلا وشبين الكوم.

وقرر المحافظ – خلال جولته – توفير 5 سيارات ميكروباص علي خط (الشهداء – كفر سرسموس) لحل مشكلة تكدس الطلاب والموظفين أثناء الفترة الصباحية وذلك عقب شكاوي عدد من المواطنين خلال الجولة من عدم وجود خط نقل داخلي يربط قرية كفر سرسموس بمدينتي الشهداء وشبين الكوم.

وتفقد أيضا انتظام سير العمل بالوحدة المحلية لمركز ومدينة الشهداء وتواجد القائمين على النوبتجية وكذا انتظام العمل بالوحدتين الصحيتين بقريتي “شمياطس وساحل الجوابر” فيما قرر مجازاة رئيس حى غرب شبين الكوم ورئيس الوحدة المحلية بزرقان ورئيس الوحدة المحلية بشبرا باص ورئيس قسم الإنارة بحى غرب بالخصم 3 أيام من راتبهم وذلك لوجود أعمدة الإنارة مضاءة خلال الصباح.

كما أحال المحافظ كلا من رئيس قرية البتانون وبخاتى إلى التحقيق لتدنى مستوى النظافة بالقرى ووجود أعمدة إنارة مائلة موجها برفعها خلال 48 ساعة.

وشدد المحافظ علي أن الجولات المفاجئة على المراكز والقرى تهدف إلي ضبط الأداء وتلافي السلبيات مؤكدا أن العمل الميداني هو السبيل الوحيد لحل جميع مشكلات المواطنين لكونه يساهم فى الوقوف على طبيعة المشكلة والعمل على حلها.

أ ش أ