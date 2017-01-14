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بالصور.. جلسة صلح بين عائلتى "أبو طالب" و"صابر حندقة" بقرية موشا بأسيوط

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بالصور.. جلسة صلح بين عائلتى "أبو طالب" و"صابر حندقة" بقرية موشا بأسيوط بالصور.. جلسة صلح بين عائلتى "أبو طالب" و"صابر حندقة" بقرية موشا بأسيوط

>أسيوط - هيثم البدرى

تمكنت لجنة المصالحات العرفية بقرية موشا التابعة لمحافظة أسيوط بالتنسيق مع لجنة فض المنازعات ببيت العائلة المصرية، من عقد جلسة صلح عرفية بين عائلتى "سيد حسن أبو طالب" و"صابر حندقة" بقرية موشا بمنزل العمدة تمام عبد المجيد تمام، وبحضور لجنة المصالحات العرفية المكونة من تمام عبد المجيد تمام، والدكتور أحمد ماهر عضو لجنة فض المنازعات ببيت العائلة وكمال محمد عبد العليم رئيس الوحدة المحلية لقرية موشا والشيخ رفعت العريان وبمشاركة العشرات من أفراد العائلتين وممثلين لعائلات القرية والقرى المجاورة.

يذكر أن الواقعة بدأت بمشاجرة بين بعض افراد العائلتين أصيب على إثرها بعض الأشخاص من الطرفين، وانتهت بتدخل لجنة المصالحات العرفية وأهل الخير وتم احتواء المشكلة ومنع تفاقمها وعقد جلسة صلح عرفية بين أفراد العائلتين.

وفى نهاية الجلسة قرأ أطراف العائلتين والحضور الفاتحة للتسامح بينهما وحلف القسم على ترك الخصومة بينهما وعدم العودة لها مرة أخرى. 

 

 


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