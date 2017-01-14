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ضبط 2000 لتر سولار ومواد غذائية غير صالحة بالغربية

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ضبط 2000 لتر سولار ومواد غذائية غير صالحة بالغربية ضبط 2000 لتر سولار ومواد غذائية غير صالحة بالغربية

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شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية، اليوم السبت، حملة مكبرة على الأسواق والمحلات والمصانع غير المرخصة، والطرق السريعة، لضبط المتلاعبين فى المواد الغذائية، وحائزى المواد البترولية المدعمة، لبيعها فى السوق السوداء.

 

كان اللواء حسام خليفة مدير أمن الغربية، تلقى إخطارا من اللواء أحمد الخواجة مدير مباحث ، يفيد ضبط "م م م" 35 عاما، صاحب مصنع طوب طفلى، بدون ترخيص، بعزبة الشريف مركز كفرالزيات، مقيم بقرية الدلجمون دائرة المركز، بتجميع كميات كبيرة من السولار المدعم من قبل الدولة، بقصد استخدامه فى غير الغرض المخصص له، وبحوزته 2000 لتر سولار مدعم  فى المحضر رقم 11909 جنح مركز كفرالزيات.

 

وضبط " ج أ " 48 عاما، صاحب مصنع جبنة، بمركز قطور، مقيم بذات الناحية، وقيامه بتصنيعها من خامات غير مطابقة للمواصفات القياسية، ومجهولة المصدر، وغير صالحة، وبحوزته 300 جوال ملح طعام، زنة الجوال 50 كيلو جراما غير صالح يستخدم فى التصنيع  و20  قرص جبنة رومى، زنة القرص 11 كيلو جراما، منتج نهائى معد للبيع، فى المحضر رقم 1294 جنح مركز قطور.

 

كما تم ضبط  "م م ع " 70 عاما، مقيم ببندر قطور، بإنشاء معمل مخللات بدون ترخيص بذات الناحية، لقيامه بتصنيع المخللات من خامات غير مطابقة للمواصفات القياسية، وغير صالحة، وبحوزته 10 براميل مخلل جزر، زنة البرميل 100 كيلو جرام، بدون بيانات، فى المحضر 1295 جنح مركز قطور، وضبط "م م م" 35 عاما، مقيم بقرية الدلجمون مركز كفرالزيات، بإنشاء مكان لتعبئة زيت الطعام بدون ترخيص بطريق قرية إبيار دائرة المركز، يشتبه فى عدم صلاحيته، وبحوزته 25 جركن زيت طعام، سعة الجركن 20 لتر معد للتعبئة، فى المحضر رقم 11910 جنح مركز كفرالزيات  .

 

تم التحفظ على المضبوطات، وحررت المحاضر اللازمة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

 


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مصر 365

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