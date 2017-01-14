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معتز عبد الفتاح وبسمة وهبي وزاهي حواس ووسيم السيسي في خريطة ON LIVE الجديدة

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معتز عبد الفتاح وبسمة وهبي وزاهي حواس ووسيم السيسي في خريطة ON LIVE الجديدة معتز عبد الفتاح وبسمة وهبي وزاهي حواس ووسيم السيسي في خريطة ON LIVE الجديدة

كتبت- إنجي لطفي

تستعد قناة ON LIVE لإطلاق خريطتها البرامجية الجديدة، حيث تشتمل الخريطة على برنامج “الوقائع” للكاتب الصحفى جمال فهمى، وبرنامج عن تاريخ الفرعونى للدكتور وسيم وبرنامج “حوار المفتى” والذى يستضيف فضيلة مفتى الديار المصرية مع المذيع حسانى بشير، وبرنامج “سيدة الشرق” والذى تقدمه الإعلامية بسمة وهبى وبرنامح عن “المال والبورصة” والذى يقدمه المذيع أيمن صلاح وبرنامج “أون إفريقيا” والذى يهتم بالشأن الإفريقي  وتقدمه الإعلامية منى سويلم .

فيما يقدم زاهي حواس برنامج عن تاريخ مصر، أما الإعلامي يوسف الحسيني فسيقدم برنامج” “بتوقيت القاهرة” ويهتم بالشان العربى وبرنامج “مانشيت” وتقدمه الإعلامية مروة جادالله وبرنامج “حلقة وصل” ويقدمه الدكتور معتزبالله عبدالفتاح وبرنامج “الحوار مستمر” ويقدمه الإعلامى عمرو خفاجى، وبرنامج “فولو أون” ويقدمه إبراهيم الجارحى  ويرصد كل ما يدور على مواقع التواصل الاجتماعى خلال اليوم بالإضافة الى خدمات النشرات المتواصلة على مدار ال 24 ساعة من الخدمة إلى عرض الطقس مباشر من العالم بالإضافة إلى النشرة الفنية.

وعن أسماء جميع مقدمى النشرات بكافة أنواعها وهم أحمد أبو زيد وسيد محمود ومحمد ترك ورغدة منير وحسام الدين حسين وحساني بشير وأسماء قنديل ومحمد الشاذلي ونوران عبد الله وجومانة ونهى توفيق وآميرة عدلى وشيماء طه نصر و بسمة السعداوى .

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