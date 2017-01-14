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بالصور.. أبو هشيمة يتفقد استديوهات on live قبل إنطلاقها 21 يناير

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كتبت- إنجي لطفي

تفقد رجل الأعمال أحمد أبوهشيمة رئيس مجلس إدارة مجموعة إعلام المصريين، صباح اليوم إستوديوهات قناة ON Live  والتى تستعد للانطلاق يوم السبت 21 يناير المقبل  حيث شاهد بروفة أول نشرة إخبارية من داخل الاستوديو الذى تم تصميمه باعلى تقنيات تكنولوجية وجودة فائقة .

وأكد أحمد عبدالتواب رئيس قناة ON Live   أن القناة تهدف الى تقديم خدمة اخبارية عصرية موجهة للجمهور المصري، المشاهد الذي نحرص على استهدافه كل من هم في نطاق النايل سات، بما يعني أنه داخل وخارجها مثل الولايات المتحدة الامريكية وأوربا والوطن العربى والشرق الاوسط ونقوم بدمج الشكل والمضمون في احدث ماتوصل اليه العلم في مجال الإعلام والاخبار من تقنيات تكنولوجية ومعدات تدخل مصر لأول مرة تساعدنا على تقديم الخدمة الإعلامية فى أسرع وقت وبأفضل صورة.

وأضاف عبدالتواب، أن إستوديوهات قناة ON Live   تضم أفضل شاشات فى العالم بالإضافة لاختيارانا أفضل الكوادر البشرية بإعتبار أن العنصر البشرى الماهر موازى فى الأهمية بل يزيد على الإمكانيات التكنولوجية .

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