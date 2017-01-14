أخبار عاجلة

8 الصبح - رامي رضوان يفصح بكل جراءة عن الدول والقنوات الداعمة للإرهاب فى مصر -
محافظ أسوان يتابع «الخلل الأمني» لحماية معابد النوبة -
بالصور.. سيارة حكومية تلقي الزبالة أمام منازل الأهالي ليلا -
«وقف الصيد ببحيرة ناصر» يشعل أسعار الفسيخ الأسوانى قبل شم النسيم -
«فيفا» يدين حادث انفجار قرب حافلة تقل فريق بروسيا دورتموند الألماني -
سفارة مصر بألمانيا تفتح أبوابها لتلقي العزاء في ضحايا تفجيرات الكنيستين -
الأمن الفلبيني يقتل قياديا في جماعة أبو سياف الإرهابية -
فيديو| سلفي لمظهر شاهين: «شفتك ماسك إيد واحدة عمال تعفص فيها» -
مدير أمن البحيرة ينهي خصومة ثأرية بين عائلتين في كفر الدوار -
ترامب: إذا ساعدتنا الصين في قضيتنا مع كوريا الشمالية فسيكون ذلك عظيما -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر

الشركة المصرية للاتصالات تُعلن عن عرض مميز وخيالي لجميع عملائها.. بـ 50 جنيه فقط

  • مصر
  • 271
Google+ Print

واصلت الشركة المصرية للاتصالات، تقديم عروضها القوية والمميزة، من أجل توسيع دائرة عملائها، خاصةً بعد توسيع دائرة المنافسة مع شركات المحمول الخاصة، والتي سحبت البساط من التليفون الأرضي، فأصبح قاصراً استخدامه عند معظم مستخدميه على توصيل تحدى خطوط النت عليه، فكان لزاماً تقديم العروض والمميزات لعودة بريقه مرة أخرى.

فقد أعلنت الشركة المصرية للاتصالات على صفحتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، عن تقديمها عرض مفاجأة لعملائها، مشيرة إلى أنه يمكن للعملاء الجدد في الحصول على خدمات توصيل خط أرضي مقابل خمسون جنيهاً فقط شاملة الاشتراك لمدة 3 شهور ومصاريف التركيب، فضلاً عن منح 50 دقيقة محلية مجاناً شهرياً.

هذا وأشارت الشركة المصرية للاتصالات، إلى أن هذا العرض يطبق لعملاء التليفون المنزلي فقط، وللاستمتاع بالعرض ما عليك إلا الاتصال برقم 111، ليتم التوصيل الخط الجديد مباشرة دون أي مصاريف إضافية، أو الدخول عبر الموقع الرسمي للشركة عبر الإنترنت، وذلك لمعرفة المزيد ومتابعة مزايا هذا العرض وطريقة الاشتراك، ومعرفة كافة التفاصيل الخاصة به.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

معلومات الكاتب

مدير عام الموقع