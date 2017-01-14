الشركة المصرية للاتصالات تُعلن عن عرض مميز وخيالي لجميع عملائها.. بـ 50 جنيه فقط

شيماء مصطفى

واصلت الشركة المصرية للاتصالات، تقديم عروضها القوية والمميزة، من أجل توسيع دائرة عملائها، خاصةً بعد توسيع دائرة المنافسة مع شركات المحمول الخاصة، والتي سحبت البساط من التليفون الأرضي، فأصبح قاصراً استخدامه عند معظم مستخدميه على توصيل تحدى خطوط النت عليه، فكان لزاماً تقديم العروض والمميزات لعودة بريقه مرة أخرى.

فقد أعلنت الشركة المصرية للاتصالات على صفحتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، عن تقديمها عرض مفاجأة لعملائها، مشيرة إلى أنه يمكن للعملاء الجدد في الحصول على خدمات توصيل خط أرضي مقابل خمسون جنيهاً فقط شاملة الاشتراك لمدة 3 شهور ومصاريف التركيب، فضلاً عن منح 50 دقيقة محلية مجاناً شهرياً.

هذا وأشارت الشركة المصرية للاتصالات، إلى أن هذا العرض يطبق لعملاء التليفون المنزلي فقط، وللاستمتاع بالعرض ما عليك إلا الاتصال برقم 111، ليتم التوصيل الخط الجديد مباشرة دون أي مصاريف إضافية، أو الدخول عبر الموقع الرسمي للشركة عبر الإنترنت، وذلك لمعرفة المزيد ومتابعة مزايا هذا العرض وطريقة الاشتراك، ومعرفة كافة التفاصيل الخاصة به.

شبكةعيونالإخبارية

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