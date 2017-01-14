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تصريحات هامة “لوزير الصحة” لغير القادرين بشراء الأدوية بعد زيادة أسعارها

  • مصر
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تصريحات هامة “لوزير الصحة” لغير القادرين بشراء الأدوية بعد زيادة أسعارها تصريحات هامة “لوزير الصحة” لغير القادرين بشراء الأدوية بعد زيادة أسعارها

الأدوية أوالعلاج … أصبح هم كل المصريين في الوقت الحالي بعد قرارات الأخيرة من زيادة عدد 3010 صنف دواء ارتفعت أسعارهم بنسبة 25% من إجمالي الأدوية المتداولة في السوق حيث جاء القرار في مؤتمر صحفي عقده وزير الصحة المصري الدكتور أحمد عماد.

وفي مداخلة تليفونية في برنامج كلام تاني مع الإعلامية رشا نبيل الذي يذاع على قناة دريم الفضائية تحدث وزير الصحة موضحاً كيفية حصول الغير قادرين على شراء العلاج وأصحاب الأمراض المزمنة عن توفير وزارة الصحة العلاج بالمجان لغير القادرين في المستشفيات العامة العلاجية وذلك بعد الكشف في تلك الوحدات داخل المستشفى  حيث يحصل المريض على العلاج بالمجان من  الصيدليات المتواجدة داخل المستشفيات العامة بالمجان.

وبعض الصيدليات التي بالمستشفيات العامة المتواجد فيها  قطاع علاجي في وجو صيدليات داخل المستشفى تقدم الأدوية للجميع بأسعار اقتصادية جداً وقليلة الثمن عن غيرها حيث يستفيد فئة كبيرة من الأدوية المتداولة في المستشفيات.

لتكون بشرى سارة لغير القادرين على شراء الأدوية وأصحاب الأمراض المزمنة التي تحتاج إلى فترة كبيرة في العلاج  من الصيدليات فعليهم اللجوء إلى المستشفي والحصول على العلاج بالمجان.

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