انتباه.. قصة الفتاة أسماء التي خدعت الإعلامية منى عراقي في البرنامج واستدرجت تعاطف الملايين

عرضت الإعلامية مني عراقي من خلال برنامجها “انتباه” الذي تقدمه عبر شاشة قناة المحور الفضائية يوم الأربعاء الماضي قصة الفتاة أسماء أو” ملك ” وكيف بذلت مجهود وتعب هي وفريق البرنامج للوصول إلى أهل الفتاة بعد أن استمعت لقصتها التي أبكت الملايين من المشاهدين لما حدث لها وكيف تحولت حياتها الهادئة إلى مأساة. قصة الفتاة أسماء التي استدرجت عطف الملايين :

كشفت الإعلامية منى عراقي أن زوجة سائق تاكسي تحدثت إليها وقالت أن هناك فتاة توفى والديها وكانوا يستأجرون شقة مفروشة وتم طردها من الشقة بعد انتهاء مدة العقد وتم طردها وخرجت إلى الشارع بلا مآوي ولا تعرف ما سيحل بها بعد أن أنكرها أهل الأب ولا تعرف طريق للوصول إلى أهل أمها حسب ما ورد بالبرنامج قامت الإعلامية مني عراقي بالاهتمام بالأمر وبعثت للإحضار الفتاة أسماء لتعرف قصتها وتحاول مساعدتها وبالفعل تم مقابلة الفتاة وتم عرض اللقاء وقدمت الفتاة أسماء نفسها باسم “ملك أمين خالد ” وروت قصتها الحزينة وبكت وجعلت الجميع يبكي لبكائها وقالت:

كنت أعيش بدولة الكويت مع أبي وأمي حتى أصيب والدي بسرطان الدم وأنه سيموت قريباً فقرر أن نسافر إلى مصرحتي يموت في وطنه ووسط أهله وكان يود أن يرى أخوته قبل ان يموت وبالفعل وصلنا إلى مصر في تاريخ 2/1/2016 واستأجرنا شقة تبعد عن منزل عائلة أبي ب 3 عمارات ثم توفى والدي وتركني أنا وأمي التي وعدتني أنها لن تتركني أبداً ولكنها رحلت فجأة ولم أدري ماذا أفعل ؟ مفاجأة فجرتها صديقة الفتاة أسماء بعد نشر صورها على صفحة البرنامج:

طرقت باب أحد الجيران لأطلب مساعدته فأحضر زوجته ودخلوا لرؤية أمي ثم طالبوا مني أن ارشدهم عن منزل عائلة أبي الذين أحضروا طبيباً قرر أن أمي توفت بعد وفاة أمي جلست بالشقة لا أدري ماذا أفعل وحين كان أحد يدق الباب لا أفتح حتى كسر البواب باب الشقة وقال لي أن مدة العقد انتهت ولابد من خروجي وترك المنزل خرجت إلى الشارع لا أدري ماذا أفعل؟ كعادة الإعلامية مني تحمست لقصة الفتاة وقررت مساعدتها فوراً ووعدتها بأنها لن تتركها وطمأنتها وبدأ البحث عن أهل الفتاة من أبوها وأمها وحسب ما أشارت بالبرنامج استمرت رحلة البحث من يوم الأربعاء الساعة 2 ظهراً حتى الفجر وعندما لم تصل الى هدفها فقررت العودة بالفتاة إلى منزلها بعد تحرير محضر بالواقعة في قسم مصر القديمة. وهي في طريقها نشرت منى عراقي صورة الفتاة لعل أحد من أهلها يتعرف عليها وحدثت المفاجأة التي لم تتوقعها ولا يتوقعها أحد وتم عرضها بالبرنامج من خلال هذا الفيديو:

شبكةعيونالإخبارية

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