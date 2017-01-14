الجمعية العمومية للصيادلة تعلن تعليق الإغلاق الجزئى للصيدليات

كتبت آية دعبس - تصوير محمود فخرى

وافقت الجمعية العمومية الطارئة للصيادلة، على تعليق الإغلاق الجزئى للصيادلة، لمدة أسبوعين، جاء ذلك خلال انعقاد الجمعية العمومية الطارئة للصيادلة، فى اجتماعها الثانى، للنظر فى آخر مستجدات الإغلاق الجزئى للصيدليات، والذى كان مقررا له غدًا الأحد من 9 صباحًا وحتى 3 عصرًا، والتصويت على تنفيذه أو تعليقه، وتشهد العمومية المنعقدة بمقر دار الحكمة، حضور كثيف من الصيادلة، تجاوز 3 آلاف صيدلى مسجلين فى العمومية.

وقال الدكتور محى عبيد، نقيب الصيادلة، إنه تلقى اتصالاً هاتفيا من رئاسة الجمهورية، تضمن أن كل مشاكل الصيدلة تحت نظر رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى، مضيفا فى كلمته بالجمعية العمومية للصيادلة، أن الصيادلة يثقون تمامًا فى الرئيس عبد الفتاح السيسى ووعده، مؤكدًا أن لجنة الصحة بمجلس النواب وعدت خلال اجتماعهما بصدور قرار لسحب الأدوية منتهية الصلاحية "الإكسباير" من الصيدليات لمدة عام دون قيد أو شرط.

وأعلنت الجمعية العمومية الطارئة للصيادلة، موافقتها على مقترح لجنة الصحة بمجلس النواب، بتخفيض نسبة الربح بشكل مؤقت لتصل إلى 23% للأدوية المحلية دون النظر إلى الدواء الأساسى وغير الأساسى، و15% للأدوية المستوردة ، كما قررت رفع دعوى قضائية الشركات التى تغالى فى أسعار الدواء.