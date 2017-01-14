السيسى يتسلم رسالة من الرئيس النيجيرى للتنسيق بين البلدين

كتب محمد الجالى

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم "أمينة جيه محمد" المبعوثة الخاصة للرئيس النيجيرى ووزيرة البيئة النيجيرية السابقة، بحضور أحمد الرفاعى مساعد أول الرئيس النيجيرى لشئون العلاقات الدولية.

وقال السفير علاء يوسف المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن المبعوثة النيجيرية نقلت للرئيس تحيات الرئيس النيجيرى "محمد بوهارى" وسلمته رسالة منه تتناول سبل تعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين فى مختلف المجالات، حيث أشارت المسئولة النيجيرية إلى أهمية التنسيق بين البلدين في ظل القواسم والتحديات المشتركة التى تواجه البلدين وعلى رأسها الإرهاب.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس رحب بالضيفة النيجيرية وطلب منها نقل تحياته للرئيس "بوهارى" والشعب النيجيرى، مشيداً بالعلاقات الثنائية المتميزة التي تجمع بين البلدين الأفريقيين، ومؤكداً حرص مصر على التنسيق المستمر مع نيجيريا في ظل دور الدولتين في القارة الأفريقية والمسئولية الملقاة على عاتقيهما فى هذا الإطار.

وأشار المتحدث الرسمى إلى أن الرئيس حرص خلال اللقاء على توجيه التهنئة لـ"أمينة جيه محمد" بمناسبة تعيينها نائبةً لسكرتير عام الأمم المتحدة الجديد، حيث أكد أن هذا الاختيار يمثل فخراً للقارة الأفريقية بأكملها وللمرأة الأفريقية والإسلامية بصفة خاصة، وأعرب عن تطلع مصر للتعاون معها ودعمها بشكل كامل للاضطلاع بمهام منصبها الجديد.

وأضاف المتحدث الرسمى أن اللقاء تناول كذلك سبل تدعيم العمل الأفريقى المشترك، على ضوء قرب انعقاد قمة الاتحاد الأفريقى في نهاية الشهر الجارى في أديس أبابا، حيث تم التطرق إلى سبل تدعيم العمل المؤسسى الأفريقى خاصة فى إطار الاتحاد الأفريقى وسبل تطوير آليات عمله بما يعزز التنمية والاستقرار فى مختلف دول القارة.