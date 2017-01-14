وزارة الصحة تعلن تطبيق قرار التسعير الجديد على الأدوية المنتجة حديثا

كتب وليد عبد السلام

وجهت الإدارة المركزية لشئون الصيدلة بوزارة الصحة والسكان، شركات الأدوية اليوم، السبت، إلى أن القرار رقم 23 لسنة 2017 والخاص بإعادة تسعير 15% من الأدوية المحلية و20% من الأدوية المستوردة، سيطبق على المنتجات الدوائية حديثة الإنتاج.

كانت إدارة الصيدلة، أكدت فى منشور لها بتاريخ 12 يناير موقع من رئيس الإدارة ورؤساء التفتيش الصيدلى، أنه يسمح فقط بالكشط أو الطمس للمستحضرات التى تخضع لقرار مجلس الوزراء رقم 32 جلسة 16 / 5 / 2016.

وطالبت إدارة الصيدلة الشركات بإصدار فواتير البيع بأسعار المنتجات بعد صدور قرار وزير الصحة، رقم 23 لسنة 2017 ويعاقب المخالفين بنصوص قانون التسعيرة الجبرية وقانون الممارسات الاحتكارية.