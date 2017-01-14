صالح جمعة يعود لتدريبات الأهلي.. وغياب ميدو جابر

كتب محمد عراقى

عاد صالح جمعة لاعب وسط النادى الأهلي، لتدريبات فريقه الجماعية بعد غيابه عن مران الخميس لمعاناته من إصابة فى الكاحل، فيما غاب ميدو جابر عن التدريبات.

ويشارك صالح جمعة فى تدريبات فريقه، استعدادا لمواجهة الزمالك على كأس السوبر المصرى، والمقرر إقامتها يوم 10 فبراير المقبل، فيما شهد المران غياب ميدو جابر صانع ألعاب الفريق.

وكان صالح يعانى من كدمة فى الكاحل تعرض لها خلال تدريبات الفريق فى الأيام الماضية؛ ما أدى إلى اكتفاء اللاعب بأداء التدريبات البدنية خلال المران فى اليومين الأخيرين.

يذكر أن ميدو جابر كان قد تلقى عرضا للعب فى أحد الأندية السعودية وأكد جابر لإدارة ناديه رغبته فى الرحيل للدورى السعودى، حال وجود نية فى التفريط بخدماته خاصة بعد تلقيه أكثر من عرض مغرٍ من هناك أبرزهم من أندية الوحدة والفتح.