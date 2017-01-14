السيسى يشيد بدور رئيس مقدونيا فى تعزيز قيم الحوار بين الأديان

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم بقصر الاتحادية الرئيس المقدوني جورجي إيفانوف وذلك في إطار زيارة خاصة يقوم بها الرئيس إيفانوف لمصر للمشاركة في مؤتمر دولي حول الأمن والديمقراطية.

وصرح السفيرعلاء يوسف المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس رحب بالرئيس جورجي إيفانوف معرباً عن تقديره لزيارة سيادته للقاهرة، مؤكداً تميز العلاقات بين البلدين والتطلع إلى دفعها قدماً في كافة المجالات.

كما نوه الرئيس إلى الدور الهام للرئيس المقدوني في تعزيز قيم الحوار والتسامح والتفاهم بين الحضارات والأديان المختلفة مشيراً في هذا السياق إلى أهمية إعلاء هذه القيم وتضافر الجهود الدولية سواء على المستويات الرسمية أو الشعبية لترسيخ قيم السلام والتسامح واحترام الآخر في ظل ما يتعرض له العالم من تنامٍ لأفكار التطرف الهدامة.

وأضاف المتحدث الرسمي، أن الرئيس جورجي إيفانوف أعرب من جانبه عن سعادته بزيارة مصر للمرة الثانية خلال عام واحد مثمناً حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة.

وأكد تقديره لعلاقات الصداقة والتفاهم بين البلدين سواء في المحافل الدولية أو على المستوى الثنائي وحرصه على تطوير هذه العلاقات في مختلف المجالات بما يعود بالنفع المشترك على الشعبين مشيراً في هذا السياق إلى أهمية مصر ودورها النشط في تحقيق الاستقرار والسلام والأمن في منطقتي الشرق الأوسط والبحر المتوسط.

وذكر السفيرعلاء يوسف أنه تم خلال اللقاء تناول سبل دفع وتطوير التعاون الثنائي بين البلدين حيث اتفق الجانبان على أهمية استفادة قطاعي الأعمال في البلدين من الفرص الاستثمارية المتوفرة لدى الطرف الآخر. كما تم التطرق لعدد من الملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، فضلاً عن استعراض آخر المستجدات الدولية فيما يتعلق بالجهود الرامية إلى مكافحة الإرهاب.