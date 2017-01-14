البشير يؤكد رفع العقوبات الأمريكية عن السودان قرار إيجابي

أكد الرئيس السوداني عمر البشير، إن القرار الأمريكي برفع العقوبات عن السودان إيجابي وسنمضي نحو بناء علاقات طبيعية مع الولايات المتحدة.

ووجه البشير خلال لقائه اليوم “السبت” ببيت الضيافة بالخرطوم, باللجنة المكلفة بالحوار مع الولايات المتحدة الأمريكية والتي تضم وزارات الخارجية والدفاع والأمن والمالية وبنك السودان والرعاية الاجتماعية، باستمرار عمل اللجنة مبرزا أن القرار يأتي والسودان يكمل مسيرة الحوار الوطني , ويتجه لتكوين حكومة وفاق وطني .

واوضح وزير الخارجية السوداني الدكتور إبراهيم غندور في مؤتمر صحفي عقده اليوم بوزارة الخارجية, إن اللجنة قدمت شرحا حول ما تم ، إلى رئيس الجمهورية و نائبه الأول, واتفقت علي خطتها , والمتمثلة في تثبيت الحوار والانطلاق للمرحلة المقبلة للعلاقات مع الولايات المتحدة.

وكشف غندور , عن اتفاق تم مع مستشارة الأمن القومي الأمريكي سوزان رايس, في السابع من يونيو الماضي بابقاء أعمال اللجان طي الكتمان وعدم تسريبها وتم الالتزام بذلك من الطرفين .

ونوه غندور عن زيارات عديدة للسودان قامت بها مؤسسات وأشخاص أمريكيين, وكان لها دور مقدر في رفع الحظر الاقتصادي ,بجانب جهود الأشقاء والأصدقاء وكل الحريصين علي مصلحة السودان من مختلف البلدان, مشيرا إلى ورشتي عمل عقدتا في لندن ونيويورك في سبتمبر الماضي, بشأن التحويلات البنكية, وكان لهما الأثر في تهيئة البنوك العالمية للتعامل مع السودان .