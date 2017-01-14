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مرصد الإفتاء يشيد بالضربات الأمنية الناجحة في مواجهة الإرهاب بسيناء

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مرصد الإفتاء يشيد بالضربات الأمنية الناجحة في مواجهة الإرهاب بسيناء مرصد الإفتاء يشيد بالضربات الأمنية الناجحة في مواجهة الإرهاب بسيناء

دار الافتاء

أشاد مرصد الفتاوى التكفيرية، والآراء المتشددة التابع لدار الإفتاء المصرية، بالضربات الأمنية الناجحة من قبل القوات المسلحة والداخلية فى مواجهة الجماعات والتنظيمات الإرهابية فى سيناء.

وأكد المرصد – في بيان اليوم السبت – أنه على الرغم من حشد التنظيمات التكفيرية لكافة عناصرها في سيناء وتكثيف عملياتها الإرهابية والتخريبية ضد الدولة المصرية، فإنها فشلت فى السيطرة على أية مناطق بأرض الفيروز فى ظل الضربات الأمنية المتلاحقة لقوات الجيش والشرطة.

وشدد المرصد على أن صلابة الدولة المصرية وشجاعة قواتها واستبسالهم يعد العامل الرئيسي في منع الإرهابيين من التمركز في سيناء، إضافة إلى قناعة أهالى سيناء بأهمية تطهير أراضيهم من الإرهاب ومساندتهم لقوات الجيش والشرطة فى حربها ضد الإرهاب.

ودعا المرصد، كافة جموع الشعب المصرى إلى التكاتف ومساندة قوات الأمن فى مواجهة جماعات الظلام والتخريب والعنف وعدم تمكينهم من تنفيذ مخططاتهم الشيطانية التى تسعى لنشر الدمار والخراب والفوضى فى كل مكان.

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