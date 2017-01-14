أهالى قرية يعثرون على جثة مجهولة ملقاة بجوار محطة وقود بالمنيا

المنيا- حسن عبد الغفار

عثر أهالى قرية الكوادى بمطاى على جثة مجهولة ملقاة بجوار محطة وقود القرية وتلقى اللواء فيصل دويدار مدير أمن المنيا إخطارًا من اللواء محمود عفيفى مدير إدارة البحث الجنائى يفيد بورود بلاغ لمركز شرطة مطاى بالعثور على جثة مجهولة بجوار محطة وقود الكوادى.

وبانتقال الرائد محمود الضبع رئيس مباحث المركز تبين أن الجثة لذكر فى العقد السادس من العمر ولايوجد معه أى أوراق تدل على شخصيته وتوقيع الكشف الطبى من قبل الدكتور أشرف يعقوب مدير إدارة مطاى الصحية تبين أن سبب الوفاة هو سكتة قلبية ولايوجد شبهة جنائية، وتم نقل جثة المتوفى لمشرحة المنيا العام.