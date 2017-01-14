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حاكم رأس الخيمة يؤدي صلاة الجنازة ويقدم التعازي لأسرة الشهيد الطنيجي

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أدى صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، صلاة الجنازة على جثمان شهيد العمل الإنساني أحمد كليب الطنيجي الذي ارتقت روحه الطاهرة في العملية الإرهابية بقندهار لتنزع شرياناً حيوياً من شرايين الخير التي ترتوي من مبادئ أرض الخير والتي تربى عليها الشعب الإماراتي.

واحتشدت أعداد كبيرة من المواطنين والمقيمين للصلاة على الشهيد، عقب صلاة المغرب في مسجد الشيخ زايد في رأس الخيمة، قبل ان يوارى جثمان الشهيد مقبرة الرمس برأس الخيمة.

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