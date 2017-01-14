محمود حجازي يلتقي المبعوث الدولي لبحث مستجدات الأوضاع في ليبيا

التقى رئيس أركان حرب القوات المسلحة الفريق محمود حجازي، وأعضاء اللجنة المعنية بالملف بليبيا مع المبعوث الدولي لدى ليبيا مارتن كوبلر، حيث جرى اطلاع المبعوث الدولي على نتائج اللقاءات التي تمت بالقاهرة مع الأطراف الليبية الفاعلة حتى الآن.

تم بحث المستجدات على الساحة الليبية وآليات العمل لتحقيق الوفاق الليبي حول الشواغل الليبية للتطبيق العملى للاتفاق السياسى الموقع بالصخيرات ووفقا لمخرجات اللقاءات الليبية التى تمت بالقاهرة خاصة الصادر فى بيان القاهرة يوم 13ديسمبر الماضي.

وأعرب كوبلرعن التقدير الخاص للجهود المصرية المبذولة فى الفترة الأخيرة لتحقيق التقارب فى وجهات النظر بين الأطراف الليبية والتي تشكل خطوة هامة للتوصل إلى توافق يضمن سرعة استعادة الأمن والاستقرار وبناء هياكل مؤسسات الدولة الليبية.