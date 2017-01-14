قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقد بعابدين، تإجيل محاكمة 8 مسئولين بـ”جمعية بلادى”؛ لاتهامهم بارتكاب جرائم ضد الاطفال وتأسيس جمعية علي خلاف القانون لجلسة ١٥ يناير لشاهد الإثبات الأول.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد علي مصطفي الفقي وعضوية المستشارين أحمد محمد دبوس وعمرو عبد اللطيف سنرى، وأمانة سر جاد كنعان وطلعت عيد.
بدأت الجلسة في تمام الساعة الثانية ظهراً بداخل غرفه المداوله وحضر المتهمين في حراسه أمنيه مشددة وتم ايداعهم قفص الاتهام واثبات حضورهم بعد النداء عليهم ، وفور دخولهم قفص الاتهام تعانق المتهم الاول محمد حسانين هيكل مع زوجته المتهمه ايه حجازي فرحًا لرؤيه بعضهما، كما حضر وفد السفاره الامريكية لمتابعه سير الجلسة.
وصمم الدفاع الحاضر مع المتهمين علي حضور شاهد الاثبات الاول وقدم اسطوانه وطلب عرضها امام المحكمة ، وأشار ان السى دي يحتوى علي أنشطه بلادي التى كانت تقوم بها من اعمال ونشاطات وبرامج تليفزيونية مسجله عن أنشطه الجمعيه ، كما طالب عرض سي دي لم يتم عرضه مع الأحراز، وأنهى الدفاع طلباته بإعادة عرض محتوى الاحراز علي أساس أن التقرير أفاد بما لم تره هيئه الدفاع.
كانت تحقيقات النيابة، أسفرت عن أن المتهمين كل من: “محمد حسنين مصطفى، وآية محمد نبيل، وشريف طلعت محمد، وأميرة فرج محمد، وإبراهيم عبد ربه أبو المجد، وكريم مجدي محمود، ومحمد السيد محمد، وزينب رمضان عبد المعطى “هاربة”، بتشكيل عصابة منظمة لاستقطاب أطفال الشوارع، والهاربين من سوء معاملة ذويهم، واحتجازهم داخل كيان مخالف للقانون، وبدون ترخيص وأطلقوا عليه “جمعية بلادى”، فى شقة بالعقار رقم 31 شارع محمد محمود، دائرة قسم عابدين بالقاهرة.