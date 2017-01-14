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بالصور.. سقوط أمطار على مطروح والساحل الشمالى

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بالصور.. سقوط أمطار على مطروح والساحل الشمالى بالصور.. سقوط أمطار على مطروح والساحل الشمالى

>مطروح – حسن مشالى

تشهد مناطق متفرقة بمحافظة مطروح على طول الساحل الشمالى الغربى، تساقط الأمطار ما تسبب فى تجمع كميات من المياه بالمناطق المنخفضة وبعض شوارع مدينة مرسى مطروح، وقيام سيارات ومعدات شركة المياه والصرف الصحى بإزالة تجمعات مياه الأمطار أولاً بأول.

 

وشهدت مدينة مرسى مطروح عاصمة المحافظة، سقوطًا للأمطار، التى لم تؤثر على حركة تنقلات المواطنين والسيارات بالشوارع، كما لم تتأثر حركة السفر على الطرق السريعة.

 

على جانب آخر لم تتلق غرفة عمليات المحافظة أية بلاغات حول حدوث أعطال أو أضرار بسبب تساقط الأمطار والتقلبات الجوية.

 

 

 

 


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