عفت السادات: تطوير منظومة الضرائب سيضاعف الدخل القومي لمصر

شدد الدكتور عفت السادات، رئيس حزب “السادات الديمقراطي” على أهمية تطوير منظومة الضرائب المصرية بما يحجم عمليات التلاعب والتهرب الضريبي.

وأكد السادات في تصريحات صحفية اليوم، أن الضرائب تمثل الجزء الأكبر من الدخل المصري، على الرغم من الثغرات الكثيرة في القوانين الحالية، مشيرا إلى أنه في حال تطوير مصلحة الضرائب بالشكل المناسب والمأمول فإن عائداتها سنويا سترتفع بنسب غير متوقعة قد تصل إلى الضعف.

وثمن السادات من جهود لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب لوضع خطة كاملة لتطوير مصلحة الضرائب، داعيا أعضائها لسرعة إنجاز تلك الخطة بما يخدم الاقتصاد المصري ويساهم في نموه.

واستشهد رئيس حزب “السادات الديمقراطي” بتصريحات وزير المالية عن تحصيل ما يقترب من 180 مليار جنيه فى النصف الأول من العام المالى، واصفا ذلك بأنه أمر جيد للغاية بل ويمكن مضاعفته في حال إحكام القبضة على المتهربين.