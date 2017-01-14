حسام غالى يجتمع مع حسام البدرى ويغيب عن مران الأهلي للإصابة

كتب محمد عراقى

عقد حسام غالى قائد النادى الأهلي، جلسة مع حسام البدرى المدير الفنى للفريق للوقوف على حجم إصابته التى تعرض لها مؤخراً وحرمته من التدريبات الأخيرة.

حسام غالى يعانى من إصابة فى العضلة الضامة

وخضع حسام غالى لفحص طبى من قبل الدكتور خالد محمود، طبيب الفريق، للتأكد من سلامته قبل المشاركة فى المران إلا أن حسام غالى اشتكى من استمرار الآلام.

ويستأنف الأهلي تدريباته بعد الراحة التى حصل عليها أمس عقب فترة تدريبات عدة أيام، حيث يستعد الفريق لمواجهة الزمالك يوم 10 فبراير المقبل على كأس السوبر بالإمارات وهى المواجهة التى أكد طبيب الأهلي جاهزية حسام غالى لها.

حسام غالى لم يستكمل مران الخميس

كان حسام غالى قد اشتكى فى مران أول أمس الخميس من إجهاد فى العضلة الضامة ولم يستكمل المران، واكتفى حسام غالى بأداء جلسة فى الجيم على هامش مران الفريق المقام حالياً.

حسام غالى يتمنى خروج السوبر بشكل جيد

حسام غالى تمنى أن يخرج لقاء السوبر بالشكل الذى يليق بسمعة الكرة المصرية ومكانة الفريقين فى الدول العربية وإفريقيا خاصة وأن المباراة ستقام بالإمارات ومن المنتظر أن يتابعها الملايين سواء عبر شاشات التلفاز أو داخل الاستاد الذى يستضيف اللقاء مشيرا إلى أن مباريات القطبين لها طعم مختلف عن باقى المواجهات، فكل لاعب يزيد تركيزه وحماسه قبل هذه اللقاء، وأيضا يقوم بتحضير نفسه بشكل جيد، خاصة أن الأضواء تكون مسلطة على المباراة.