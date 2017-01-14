أخبار عاجلة

8 الصبح - رامي رضوان يفصح بكل جراءة عن الدول والقنوات الداعمة للإرهاب فى مصر -
محافظ أسوان يتابع «الخلل الأمني» لحماية معابد النوبة -
بالصور.. سيارة حكومية تلقي الزبالة أمام منازل الأهالي ليلا -
«وقف الصيد ببحيرة ناصر» يشعل أسعار الفسيخ الأسوانى قبل شم النسيم -
«فيفا» يدين حادث انفجار قرب حافلة تقل فريق بروسيا دورتموند الألماني -
سفارة مصر بألمانيا تفتح أبوابها لتلقي العزاء في ضحايا تفجيرات الكنيستين -
الأمن الفلبيني يقتل قياديا في جماعة أبو سياف الإرهابية -
فيديو| سلفي لمظهر شاهين: «شفتك ماسك إيد واحدة عمال تعفص فيها» -
مدير أمن البحيرة ينهي خصومة ثأرية بين عائلتين في كفر الدوار -
ترامب: إذا ساعدتنا الصين في قضيتنا مع كوريا الشمالية فسيكون ذلك عظيما -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. مصر 365

مرتضى منصور: "المنتخب مش هيحقق حاجة لأن كله مجاملات"

Google+ Print
مرتضى منصور: "المنتخب مش هيحقق حاجة لأن كله مجاملات" مرتضى منصور: "المنتخب مش هيحقق حاجة لأن كله مجاملات"

>كتب محمد مراد

أكد مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك، أنه يتوقع عدم تحقيق للطموحات فى كأس الأمم الأفريقية 2017 بالجابون قائلاً: "المنتخب بقيادة كوبر مش هيحقق حاجة لأن كله مجاملات".

  

أبدى مرتضى منصور على هامش تواجده فى لجنة الأندية، اندهاشه من استبعاد ثنائى الأهلى وليد سليمان ومؤمن زكريا بجانب باسم مرسى مهاجم الزمالك، الذى تم إيقافه من قبل نادى بداعى المماطلة فى تجديد عقده الذى ينتهى بنهاية الموسم الجارى.

 

ويستعد المنتخب الوطنى لخوض أولى مبارياته بكأس الأمم الأفريقية بالجابون، بمواجهة نظيره المنتخب المالى، وذلك فى الثلاثاء المقبل الموافق 17 يناير فى تمام الساعة التاسعة مساء، ويقع منتخب فى مجموعة تضم منتخبات غانا ومالى وأوغندا.

 


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
8 الصبح - رامي رضوان يفصح بكل جراءة عن الدول والقنوات الداعمة للإرهاب فى مصر

8 الصبح - رامي رضوان يفصح بكل جراءة عن الدول والقنوات الداعمة للإرهاب فى مصر

سفارة مصر بألمانيا تفتح أبوابها لتلقي العزاء في ضحايا تفجيرات الكنيستين

سفارة مصر بألمانيا تفتح أبوابها لتلقي العزاء في ضحايا تفجيرات الكنيستين

فيديو| رئيس بنك مصر: «المركزي» أطلق يد البنوك في تحديد سعر العملة

فيديو| رئيس بنك مصر: «المركزي» أطلق يد البنوك في تحديد سعر العملة

فيديو| رئيس بنك مصر: حجم الودائع في البنوك وصل 2 تريليون و700 مليار جنيه

فيديو| رئيس بنك مصر: حجم الودائع في البنوك وصل 2 تريليون و700 مليار جنيه