مرتضى منصور: "المنتخب مش هيحقق حاجة لأن كله مجاملات"

كتب محمد مراد

أكد مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك، أنه يتوقع عدم تحقيق المنتخب للطموحات فى كأس الأمم الأفريقية 2017 بالجابون قائلاً: "المنتخب بقيادة كوبر مش هيحقق حاجة لأن كله مجاملات".

أبدى مرتضى منصور على هامش تواجده فى لجنة الأندية، اندهاشه من استبعاد ثنائى الأهلى وليد سليمان ومؤمن زكريا بجانب باسم مرسى مهاجم الزمالك، الذى تم إيقافه من قبل نادى بداعى المماطلة فى تجديد عقده الذى ينتهى بنهاية الموسم الجارى.

ويستعد المنتخب الوطنى لخوض أولى مبارياته بكأس الأمم الأفريقية بالجابون، بمواجهة نظيره المنتخب المالى، وذلك فى الثلاثاء المقبل الموافق 17 يناير فى تمام الساعة التاسعة مساء، ويقع منتخب مصر فى مجموعة تضم منتخبات غانا ومالى وأوغندا.