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سقوط عاطل بحوزته 644 قرصا مخدرا قبل ترويجها على المتعاطين بالمنوفية

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سقوط عاطل بحوزته 644 قرصا مخدرا قبل ترويجها على المتعاطين بالمنوفية سقوط عاطل بحوزته 644 قرصا مخدرا قبل ترويجها على المتعاطين بالمنوفية

>المنوفية _ محمد فتحي

تمكنت مباحث الباجور بالمنوفية، من ضبط عاطل بحوزته 644 قرصا مخدرا ومنشطا جنسيا، وذلك قبل ترويجها على المتعاطين، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء خالد أبو الفتوح مدير أمن المنوفية، إخطارا من العميد السيد سلطان مدير المباحث الجنائية، يفيد بتمكن المقدم خالد عبد الحليم مفتش المباحث، والرائد محمد طارق رئيس مباحث مركز الباجور، من ضبط "أحمد عبد الرازق سليم" 60 عاما، وبحوزته 537 قرص ترامادول، و87 قرص منشط جنسى، وذلك قبل ترويجها على المتعاطين، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

 


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