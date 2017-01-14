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تأجيل محاكمة زهير جرانة بقضية "الكسب غير المشروع" لجلسة 19 مارس المقبل

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تأجيل محاكمة زهير جرانة بقضية "الكسب غير المشروع" لجلسة 19 مارس المقبل تأجيل محاكمة زهير جرانة بقضية "الكسب غير المشروع" لجلسة 19 مارس المقبل

>كتب حازم عادل

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم جنوب القاهرة بزينهم، تأجيل محاكمة زهير جرانة، وزير السياحة الأسبق، وزوجته وأولاده الأربعة، فى اتهامهم بالكسب غير المشروع، لجلسة 19 مارس المقبل، لتقديم المستندات.

كان قاضى التحقيق بجهاز الكسب غير المشروع، أحال زهير جرانة، وزير السياحة الأسبق وزوجته ميلان شوكت جلال الدين، وأولاده حبيبة وأمير وأدهم وزهير، وكل من استفاد منه فى أمواله استفادة جدية، إلى محكمة الجنايات المختصة، لاتهامه بالحصول لنفسه وغيره من أفراد أسرته على كسب غير مشروع بسبب استغلال الصفة الوظيفية ومخالفات القانون، ما أدى لتضخم ثروته.

وكشفت التحقيقات والتحريات حصول المتهم لنفسه ولغيره من أفراد أسرته على كسب غير مشروع، واستغلال صفته الوظيفية كوزير للسياحة خلال الفترة من 31 ديسمبر 2005 حتى 29 يناير 2011، وحصل لنفسه ولأسرته على مبلغ 18 مليونًا و956 ألف جنيه.

 


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