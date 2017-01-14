إخلاء سبيل محامى اخترق كمين أمنى بسيارته وأصاب ضابطين وأمين شرطة

القليوبية – محمد قاسم

أمر محمد الكاشف وكيل أول نيابة قسم الخصوص بإخلاء سبيل محامي بكفالة مالية قدرها 2000 جنيه.

ويواجه المحامى المخلى سبيله تهمة إصابة ضابطين وأمين شرطة إثر اصطدام سيارته الملاكى بحواجز كمين الخصوص على الطريق الدائرى نتيجة عدم رؤيته الحواجز بوضوح.

وتلقى اللواء مجدي عبد العال مدير أمن القليوبية إخطارا من المقدم علاء عطية رئيس مباحث الخصوص بتلقيه بلاغ باصطدام سيارة بحواجز كمين الخصوص الأمني علي الطريق الدائرى وإصابة 3 من رجال الشرطة.

وانتقل العميد محمد الألفى، رئيس مباحث المديرية، وتبين أن السيارة رقم ق د س 9657 قيادة " سمير ي ب " محامي 57 سنة اصطدمت بالحواجز والصدادات الموجودة بكمين الخصوص على الطريق الدائري نتيجة السرعة وعدم الرؤية الجيدة لقائد السيارة، مما تسبب في إصابة الرائد عمر ربيع وأمين شرطة شعبان صلاح، والنقيب معتز فؤاد من مباحث الطرق والمنافذ، باشتباه كسر في القدم، وأكدت التحريات الأولية أن الحادث مرورى ولايوجد استهداف للكمين، حيث أن قائد السيارة لم يستطع رؤية الحواجز بشكل مناسب فاصطدم بها.

تحرر محضر بالواقعة وبعرضه علي النيابة العامة أصدرت قرارها السابق برئاسة المستشار محمود سعيد رئيس النيابة ووجهت للمحامي تهمة إحداث إصابة المجني عليهم بالخطأ ورعونته وعدم احترازه للقوانين وذلك تحت إشراف المستشار أحمد عبد الله المحامي العام الأول لنيابات شمال القليوبية .