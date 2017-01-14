المخمل في "ديكورات" المنزل الشتوية

المخمل، قماش ذو ملمس ناعم، وهو يضفي لمسات دافئة أينما يحلّ، ولا سيّما في "ديكورات" مساحات الاستقبال وغرف النوم في الشتاء. ويمكن أن يحمل زخرفات معينة أو يأتي بلون سادة. ولاستخدام المخمل في "ديكورات" الغرف، تدعو مهندسة الديكور ديالا غمراوي، إلى:

| انتقاء الوسائد المكسوّة بالمخمل لـلصالون أو غرفة المعيشة، مهما كان القماش الذي يكسو الأرائك والمقاعد، إذ يحلو تحقيق التناقض بأنواع الأقمشة. ولكن، إذ كان قماش الأريكة سادة، يُفضّل اختيار الوسائد المخمل المزخرفة، والعكس صحيح.

| اختيار شال مخمل للأريكة الرئيسة أو المقعد المنفرد.

| تثبيت قطع من القماش المخمل على أوراق الورد الظاهرة في اللوحة القديمة، لتبدو الأوراق كأنّها نافرة.

| تغليف صناديق التخزين بالمخمل، وبألوان تتماشى مع تلك السائدة في المساحة.

| إدخال قماش المخمل إلى ظهر السرير في غرفة النوم، سواء عبر قطع مربعة أو مستطيلة، بالعرض أو بالطول.

| فرش قطعة من المخمل الناعم بعرض مترين على الربع الأخير من السرير، فوق المفرش.

| الألوان: يُستحسن اختيار ألوان المخمل التي تتماشى مع الألوان السائدة في المساحة الداخليّة. مثلًا: تتماشى ألوان موضة الموسم كالفيروز (تركواز) وأصفر الخردل والتيفاني المائل إلى الأخضر للمخامل، مع ألوان البيت الدافئة (الترابية) أو الباردة (الأبيض والرمادي). ومن الضروري أن تتبع خطوط هذه المخامل الهندسية، مكوّنات البيت.