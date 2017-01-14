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نقيب الصيادلة: تلقيت اتصالاً من الرئاسة يؤكد اطلاع الرئيس على مشاكلنا

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نقيب الصيادلة: تلقيت اتصالاً من الرئاسة يؤكد اطلاع الرئيس على مشاكلنا نقيب الصيادلة: تلقيت اتصالاً من الرئاسة يؤكد اطلاع الرئيس على مشاكلنا

>كتبت آية دعبس

قال الدكتور محى عبيد، نقيب الصيادلة، إنه تلقى اتصالاً هاتفيا من رئاسة الجمهورية، تضمن أن كل مشاكل الصيدلة تحت نظر رئيس الجمهورية عبد الفتاح .

 

وأضاف "عبيد" فى كلمته بالجمعية العمومية للصيادلة، أن الصيادلة يثقون تمامًا فى الرئيس عبد الفتاح السيسي ووعده، مؤكدًا أن لجنة الصحة بمجلس النواب وعدت خلال اجتماعهما بصدور قرار لسحب الأدوية منتهية الصلاحية "الإكسباير" من الصيدليات لمدة عام دون قيد أو شرط.

 

وأعلنت الجمعية العمومية الطارئة للصيادلة، موافقتها على مقترح لجنة الصحة بمجلس النواب، بتخفيض نسبة الربح بشكل مؤقت لتصل إلى 23% للأدوية المحلية دون النظر إلى الدواء الأساسى وغير الأساسى، و15% للأدوية المستوردة.

 

 

وكانت نقابة الصيادلة أعلنت انعقاد الجمعية العمومية الطارئة للصيادلة، فى اجتماعها الثانى، وذلك للنظر فى آخر مستجدات الإغلاق الجزئى للصيدليات، والمقرر له غدًا الأحد من 9 صباحًا وحتى 3 عصرًا، والتصويت على تنفيذه أو تعليقه، وتشهد العمومية المنعقدة بمقر دار الحكمة، حضور كثيف من الصيادلة، تجاوز 3 آلاف صيدلى مسجلين فى العمومية.

 


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